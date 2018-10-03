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Телеканал СТБ / На СТБ стартує 19 сезон містичного реаліті «Битва екстрасенсів»

На СТБ стартує 19 сезон містичного реаліті «Битва екстрасенсів»

Телеканал СТБ

7 жовтня о 19:00 на СТБ стартує 19 сезон «Битви екстрасенсів», який пройде під назвою «Світло та тінь». Ось уже 11 років незмінним ведучим містичного реаліті є Павло Костіцин. Як і раніше, 12 учасників, які пройшли відбірковий тур, змагатимуться за звання найсильнішого екстрасенса країни. Але перед цим на них чекають традиційні випробування – «Ширма» та «Містер Х». Цього разу ясновидцям доведеться покопатися в долі епатажної української співачки – Олі Полякової.

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За виробництво 19 сезону «Битви екстрасенсів» взялося ТО Анни Голланд. Керівник «Битви екстрасенсів» Антон Мельник зізнається, що головним завданням команди на етапі відбору було відсіяти самозванців від людей із надздібностями.

Павел Костицын

«Ми з командою серйозно підійшли до питання, яке хвилює не тільки нас, а й усіх телеглядачів, – хто з екстрасенсів справжній, а хто – самозванець або просто хороший психолог. Ми ретельно відібрали учасників – і тепер у нас 12 унікальних екстрасенсів. Найцікавіше, що, дивлячись на них, не відразу можна зрозуміти, що перед тобою стоїть людина з надздібностями. На перший погляд це звичайні люди, які зустрічаються нам на вулицях або в метро. Але коли вони починають працювати – це шокує! Всі екстрасенси виявилися дуже сильними і яскравими особистостями, у яких є свої чіткі позиції та погляди на життя. Незважаючи на конкуренцію, вони готові допомагати людям і, якщо потрібно, об’єднаються заради загальної користі, – розповідає Антон Мельник. – Для нас найголовніше – це люди, яким допомагають екстрасенси. У цьому сезоні будуть дійсно унікальні історії, які вражають до глибини душі. Практично у всіх членів нашої команди на очі наверталися сльози, коли люди отримували відповіді на головні запитання у своєму житті».

У суддівському складі відбудуться деякі зміни. У 19 сезоні «Битви екстрасенсів» оцінювати учасників будуть Олена Курилова, Павло Костіцин, а також переможець одного із сезонів проекту.

Спробувати свої сили в реаліті приїдуть екстрасенси з різних країн – представники Норвегії, Латвії, Грузії, Туреччини.

Дивитися онлайн відеоанонс 1 випуску 19 сезону проекту «Битва екстрасенсів»

Павел Костицын

Ведучий проекту Павло Костіцин відкриває таємницю: «Як виявилося, деякі іноземні учасники теж використовують брудні методи боротьби в бажанні завоювати кубок переможця «Битви екстрасенсів». У 19 сезоні буде величезна палітра здібностей! Є і всім знайомі тарологи, і ясновидці, і ворожки, і чаклуни. Крім того, будуть екстрасенси, які здивують новими методами роботи. Наприклад, один з учасників працює з так званим білим шумом. Це радіохвилі, які можуть вловити голоси з потойбічного світу. Коли ми тільки відібрали 12 учасників, черговий раз стикнулися з питанням білої та чорної магії. Так вже вийшло, що їх виявилося порівну в цьому сезоні. Подивимося в результаті, представників якої сили виявиться більше».

Керівник проекту Антон Мельник зазначає, що «Ширма» в 19 сезоні буде особливо непередбачуваною. Вона здивує своїми масштабами і небезпеками. У зоні ризику опиняться навіть люди на знімальному майданчику…

Не менш довгоочікувана подія – зустріч екстрасенсів з Містером Х, в кріслі якого цього разу опиниться популярна співачка Оля Полякова.

«Оля Полякова одна з найяскравіших представників шоу-бізнесу в Україні. Вона не приховує своїх емоцій і думок. Вона готова висловлювати свою позицію. Нам з командою було дуже цікаво, що така чесна і відкрита людина скаже про наших екстрасенсів. І, зізнаюся, спочатку вона була скептично налаштована до учасників. Перше, що Оля сказала: вона не вірить в екстрасенсорику. Для наших учасників це був свого роду виклик. А ось наскільки змогли вони переконати співачку дізнайтеся 7 жовтня», – повідомляє Антон Мельник.

Фото взяті з особистого архіву Павла Костіцина.

Дивіться 19 сезон «Битви екстрасенсів» щонеділі о 19:00 на СТБ.

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