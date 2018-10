На СТБ стартує 19 сезон містичного реаліті «Битва екстрасенсів»

7 жовтня о 19:00 на СТБ стартує 19 сезон «Битви екстрасенсів», який пройде під назвою «Світло та тінь». Ось уже 11 років незмінним ведучим містичного реаліті є Павло Костіцин. Як і раніше, 12 учасників, які пройшли відбірковий тур, змагатимуться за звання найсильнішого екстрасенса країни. Але перед цим на них чекають традиційні випробування – «Ширма» та «Містер Х». Цього разу ясновидцям доведеться покопатися в долі епатажної української співачки – Олі Полякової.

За виробництво 19 сезону «Битви екстрасенсів» взялося ТО Анни Голланд. Керівник «Битви екстрасенсів» – Антон Мельник – зізнається, що головним завданням команди на етапі відбору було відсіяти самозванців від людей із надздібностями.

«Ми з командою серйозно підійшли до питання, яке хвилює не тільки нас, а й усіх телеглядачів, – хто з екстрасенсів справжній, а хто – самозванець або просто хороший психолог. Ми ретельно відібрали учасників – і тепер у нас 12 унікальних екстрасенсів. Найцікавіше, що, дивлячись на них, не відразу можна зрозуміти, що перед тобою стоїть людина з надздібностями. На перший погляд це звичайні люди, які зустрічаються нам на вулицях або в метро. Але коли вони починають працювати – це шокує! Всі екстрасенси виявилися дуже сильними і яскравими особистостями, у яких є свої чіткі позиції та погляди на життя. Незважаючи на конкуренцію, вони готові допомагати людям і, якщо потрібно, об’єднаються заради загальної користі, – розповідає Антон Мельник. – Для нас найголовніше – це люди, яким допомагають екстрасенси. У цьому сезоні будуть дійсно унікальні історії, які вражають до глибини душі. Практично у всіх членів нашої команди на очі наверталися сльози, коли люди отримували відповіді на головні запитання у своєму житті».

У суддівському складі відбудуться деякі зміни. У 19 сезоні «Битви екстрасенсів» оцінювати учасників будуть Олена Курилова, Павло Костіцин, а також переможець одного із сезонів проекту.

Спробувати свої сили в реаліті приїдуть екстрасенси з різних країн – представники Норвегії, Латвії, Грузії, Туреччини.

Ведучий проекту Павло Костіцин відкриває таємницю: «Як виявилося, деякі іноземні учасники теж використовують брудні методи боротьби в бажанні завоювати кубок переможця «Битви екстрасенсів». У 19 сезоні буде величезна палітра здібностей! Є і всім знайомі тарологи, і ясновидці, і ворожки, і чаклуни. Крім того, будуть екстрасенси, які здивують новими методами роботи. Наприклад, один з учасників працює з так званим білим шумом. Це радіохвилі, які можуть вловити голоси з потойбічного світу. Коли ми тільки відібрали 12 учасників, черговий раз стикнулися з питанням білої та чорної магії. Так вже вийшло, що їх виявилося порівну в цьому сезоні. Подивимося в результаті, представників якої сили виявиться більше».

Керівник проекту Антон Мельник зазначає, що «Ширма» в 19 сезоні буде особливо непередбачуваною. Вона здивує своїми масштабами і небезпеками. У зоні ризику опиняться навіть люди на знімальному майданчику…

Не менш довгоочікувана подія – зустріч екстрасенсів з Містером Х, в кріслі якого цього разу опиниться популярна співачка Оля Полякова.

«Оля Полякова – одна з найяскравіших представників шоу-бізнесу в Україні. Вона не приховує своїх емоцій і думок. Вона готова висловлювати свою позицію. Нам з командою було дуже цікаво, що така чесна і відкрита людина скаже про наших екстрасенсів. І, зізнаюся, спочатку вона була скептично налаштована до учасників. Перше, що Оля сказала: вона не вірить в екстрасенсорику. Для наших учасників це був свого роду виклик. А ось наскільки змогли вони переконати співачку – дізнайтеся 7 жовтня», – повідомляє Антон Мельник.

Фото взяті з особистого архіву Павла Костіцина.

