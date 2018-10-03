На СТБ стартует 19 сезон мистического реалити «Битва экстрасенсов»

7 октября в 19:00 на СТБ стартует 19 сезон «Битвы экстрасенсов», который пройдет под названием «Свет и тень». Вот уже 11 лет бессменным ведущим мистического реалити является Павел Костицын. Как и прежде, 12 участников, прошедших отборочный тур, сразятся за звание самого сильного экстрасенса страны. Но перед этим их ждут традиционные испытания – «Ширма» и «Мистер Х». В этот раз ясновидящим придется покопаться в судьбе эпатажной украинской певицы – Оли Поляковой.

Больше по теме: Павел Костицын о «Битве экстрасенсов»: Кто будет третьим судьей в проекте – секрет

За производство 19 сезона «Битвы экстрасенсов» взялось ТО Анны Голланд. Руководитель «Битвы экстрасенсов» – Антон Мельник – признается, что главной задачей команды на этапе отбора было отсеять самозванцев от людей со сверхспособностями.

«Мы с командой серьезно подошли к вопросу, который волнует не только нас, но и всех телезрителей, – кто из экстрасенсов настоящий, а кто – самозванец или просто хороший психолог. Мы тщательно отобрали участников – и теперь у нас 12 уникальных экстрасенсов. Самое интересное, что, глядя на них, не сразу можно понять, что перед тобой стоит человек со сверхспособностями. На первый взгляд это обычные люди, которые встречаются нам на улицах или в метро. Но когда они начинают работать – это повергает в шок! Все экстрасенсы оказались очень сильными и яркими личностями, у которых есть свои четкие позиции и взгляды на жизнь. Несмотря на конкуренцию, они готовы помогать людям и, если нужно, объединятся ради общего блага, – рассказывает Антон Мельник. – Для нас самое главное – это люди, которым помогают экстрасенсы. В этом сезоне будут действительно уникальные истории, которые трогают до глубины души. Практически у всех членов нашей команды на глазах стояли слезы, когда люди получали ответы на главные вопросы в своей жизни».

В судейском составе произойдут некоторые изменения. В 19 сезоне «Битвы экстрасенсов» оценивать участников будут Алена Курилова, Павел Костицын, а также победитель одного из сезонов проекта.

Попробовать свои силы в реалити приедут экстрасенсы из разных стран – представители Норвегии, Латвии, Грузии, Турции.

Смотреть онлайн видеоанонс 1 выпуска 19 сезона проекта «Битвы экстрасенсов»

Ведущий проекта Павел Костицын приоткрывает тайну: «Как оказалось, некоторые иностранные участники тоже используют грязные методы борьбы в желании обрести кубок победителя «Битвы экстрасенсов». В 19 сезоне будет огромная палитра способностей! Есть и всем знакомые тарологи, и ясновидящие, и гадалки, и колдуны. Кроме того, будут экстрасенсы, которые удивят новыми методами работы. Например, один из участников работает с так званым белым шумом. Это радиоволны, которые могут уловить голоса из потустороннего мира. Когда мы только отобрали 12 участников, в очередной раз столкнулись с вопросом белой и черной магии. Так уж вышло, что их оказалось поровну в этом сезоне. Посмотрим в конечном итоге, представителей какой силы окажется больше».

Руководитель проекта Антон Мельник отмечает, что «Ширма» в 19 сезоне будет особенно непредсказуемой. Она удивит своими масштабами и опасностями. В зоне риска окажутся даже люди на съемочной площадке…

Не менее долгожданный момент – встреча экстрасенсов с Мистером Х, в кресле которого в этот раз окажется популярная певица Оля Полякова.

«Оля Полякова – одна из самых ярких представителей шоу-бизнеса в Украине. Она не скрывает своих эмоций и мыслей. Она готова высказывать свое мнение. Нам с командой было очень интересно, что такой честный и открытый человек скажет о наших экстрасенсах. И, признаюсь, вначале она была скептически настроена к участникам. Первое, что Оля сказала: она не верит в экстрасенсорику. Для наших участников это был своего рода вызов. А вот насколько смогли они переубедить певицу – узнайте 7 октября», – сообщает Антон Мельник.

Фото взяты из личного архива Павла Костицына.

Смотрите 19 сезон «Битвы экстрасенсов» каждое воскресенье в 19:00 на СТБ.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.