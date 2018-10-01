Гороскоп на тиждень з 1 по 7 жовтня розповість, що зробити для того, аби вберегтися від грошових витрат і втримати фінанси в родині. Також Яна Пасинкова поділиться тим, як зробити талісмани, які оберігатимуть представників чотирьох стихій. Запам’ятайте, що фінансова сфера життя постійно вимагає енергетичного підживлення, яке допоможе забезпечити саме правильний оберіг. Детальный гороскоп на тиждень з 1 по 7 жовтня знайдете в нашому матеріалі.

Овни, Леви і Стрільці – Вогонь

Знак. Ця стихія найбільше серед інших полюбляє робити покупки. Це надає вогняному знаку сил і бадьорості. Але цього тижня вам варто стримати свої бажання.

Проблема. Можуть бути невдалі грошові вкладення та марнотратство.

Рішення. Для того, щоб спрямувати вашу грошову енергію і всі покупки були в радість, візьміть золоту монетку і покладіть в кишеню гаманця, обов’язковою умовою буде те, що ви її не повинні витратити.

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Телець, Діва та Козеріг – Земля

Знак. Дуже акуратні та вміють відкладати гроші, бо люблять витрачати їх на дорогі масштабні покупки, наприклад, будинок, автомобіль, телефон.

Проблема. Цього тижня витрати будуть недоречними, адже інвестувавши велику суму в предмет, ви можете його втратити.

Рішення. Талісманом для вас стане червона нитка, яка буде ніби застереження, що варто утриматися від розтрат. Для цього можна взяти бавовняну нитку червоного кольору і зав’язати її на правій руці, бо саме через праву руку у нас проходить енергетичний обмін.

Терези, Водолії і Близнюки – Повітря

Знак. Це вільні люди, які отримують задоволення від дрібних покупок.

Проблема. Їхня основна проблема – це вітряність, яка в цей період зіграє з ними злий жарт у фінансових справах. Адже зірки пророкують їм безглузді витрати, які можуть призвести до банкрутства.

Рішення. Найкращий талісман – гострий предмет без кольору. Для жінок можуть чудово підійти в цьому плані ювелірні прикраси гострої огранки: алмази, кришталь, скло, кварц. На робочому місці вдома і в офісі можна поставити піраміду зі скла або кришталю – вона притягуватиме позитивну енергію космосу.

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Раки, Скорпіони і Риби – Вода

Знак. Ці люди перебувають у постійному пошуку спокою і радості. Вони не знають напевно, що принесе їм щастя, а тому купують усе підряд.

Проблема. Цього тижня покупки не тільки спустошать ваш гаманець, але й не принесуть ніякої радості.

Рішення. Щоб уберегтися від необдуманих витрат, носіть із собою талісман у формі рибки або якоря. Це може бути як статуетка, так і маленькі кулони, головне, щоб завжди були з вами. Вони направлять вас на правильний шлях.

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