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Телеканал СТБ / Гороскоп на неделю с 1 по 7 октября от Яны Пасынковой

Гороскоп на неделю с 1 по 7 октября от Яны Пасынковой

Телеканал СТБ

Гороскоп на неделю с 1 по 7 октября расскажет, что сделать для того, чтобы уберечь себя от денежных потерь и удержать финансы в семье. Также Яна Пасынкова поделится тем, как сделать талисманы, которые уберегут 4 стихии каждого знака зодиака. Запомните, что финансовая сфера жизни постоянно требует энергетической подпитки, которую поможет обеспечить именно правильный оберег. Детальный гороскоп на неделю с 1 по 7 октября, можете найти в нашем материале.

Гороскоп на неделю 1 октября 7 октября 2018

Овны, Львы и Стрельцы представляют – Огонь

Знак. Данная стихия больше других любит делать покупки. Это дает огненному знаку сил и бодрости. Но на этой неделе вам стоит умерить свои желания.

Проблема. Могут быть неудачные денежные вложения и расточительство.

Решение. Для того, чтобы направить вашу денежную энергию и все покупки были в радость, возьмите золотую монетку и положите в карман кошелька, обязательным условием является то, что вы ее не должны потратить.

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Телец, Дева и Козерог – Земля

Знак. Очень аккуратные и умеют откладывать деньги, потому что любят тратить их на дорогие масштабные покупки, например, дом, автомобиль, телефон.

Проблема. На этой неделе расходы будут неуместными, ведь инвестировав большую сумму в определенный предмет, вы можете его вскоре потерять.

Решение. Талисманом для вас станет красная нить, которая будет как следует сдерживать от растрат. Для этого можно взять хлопчатобумажную нить красного цвета и завязать ее на правой руке, потому что именно через правую руку у нас проходит энергетический обмен.

Весы, Водолеи и Весы – Воздух

Знак. Это свободные люди, которые получают удовольствие от мелких покупок.

Проблема. Их основная проблема – это ветреность, которая в этот период сыграет с ними злую шутку в финансовых делах. Ведь звезды пророчат им бессмысленные расходы, которые могут привести к банкротству.

Решение. Лучший талисман для воздуха – острый предмет без цвета. Для женщин могут прекрасно подойти в этом плане ювелирные украшения острой огранки: алмазы, хрусталь, стекло, кварц. На рабочем месте дома и в офисе можно поставить пирамиду из стекла или хрусталя – она ​​будет притягивать положительную энергию космоса.

Раки, Скорпионы и Рыбы – Вода

Знак. Эти люди находятся в постоянном поиске покоя и радости. Они не знают наверняка, что принесет им счастье, а потому покупают все подряд.

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Проблема. На этой неделе покупки не только опустошат ваш кошелек, но и не принесут никакой радости.

Решение. Чтобы уберечься от необдуманных затрат, носите с собой талисман в форме рыбки или якоря. Это может быть как статуэтка, так и маленькие кулоны, главное, чтобы всегда были с вами. Они направят вас на правильный путь.

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