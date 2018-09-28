Нещодавно стартувала позаефірна кампанія #можутьвсе, яка присвячена творчим командам телеканалу СТБ. Як перестати соромитися хвороби і позбутися її, показує небайдужий проект «Я соромлюсь свого тіла». Лікар проекту акушер-гінеколог Людмила Шупенюк розповіла про особливості роботи лікаря медичної програми й дала відповіді на відверті запитання. Подробиці — у матеріалі.

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#можутьвсе — це кампанія, яка відкриває завісу неймовірних творчих проектів, що змінюють людські життя. Кожен співробітник каналу унікальний, а завдяки роботі в команді професіонали своєї справи допомагають іншим людям змінювати життя. Над кожним з проектів телеканалу СТБ працюють люди, які вкладають нереальні сили і важку працю, щоб подарувати глядачам неймовірне шоу.

Людмила Шупенюк —акушер-гінеколог вищої категорії, лікар медичного проекту «Я соромлюсь свого тіла». Сьогодні вона розповіла про таємниці лікарської праці і вкотре довела, що по обидві сторони екрана немає нічого неможливого.

Що відчуває лікар, коли приходить пацієнт з дуже важким діагнозом?

Важких і легких діагнозів у медицині не буває. Те, що здається спочатку легким, пізніше може виявитись важкою хворобою. Я відчуваю страшенний біль і дискомфорт тільки тоді, коли розумію, що навряд чи зможу допомогти пацієнту.

Чим відрізняється звичайний прийом від огляду в проекті «Я соромлюсь свого тіла»?

У звичайному житті лікар не має можливості детально запитувати пацієнта про його життя. На проекті ми дізнаємося не тільки діагноз, а й деталі особистої драми людей, які приходять до нас. Потрібно розуміти, що, коли спілкуєшся з пацієнтами під час встановлення діагнозу — це одне, а коли дізнаєшся про їхні життєві травми — зовсім інше, адже ти обов’язково співпереживаєш, коли чуєш усі подробиці. Добре, що це не відбувається у роботі лікаря щодня, адже тоді ми б морально згоріли разом з пацієнтами.

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Чи підтримуєте ви зв’язок із пацієнтами поза проектом?

Сьогодні завдяки соціальним мережам не підтримувати зв’язок з пацієнтами неможливо. Ми спілкуємось, спостерігаємо за змінами у житті одне одного, з більшістю підтримуємо дружні стосунки.

Як мотивувати пацієнта, який не хоче боротися за своє життя?

Лікарі не відіграють вирішальну роль у житті пацієнтів. Одужає людина чи ні — у багатьох випадках залежить і від неї, адже коли вона втрачає надію, медицина безсила. Іноді вдається сказати слова, які змінюють перебіг хвороби. А інколи розумієш, що стукаєш у закриті двері.

Video: #можутьвсе: Людмила Шупенюк про особливості роботи лікаря проекту «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк, лікар проекту Я Соромля свого тіла, дала інтерв'ю для #можутьвсе. Читайте інтерв'ю Людмили Шупенюк для можутьвсе

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