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Телеканал СТБ / #можутьвсе: Людмила Шупенюк об особенностях работы врача проекта «Я соромлюсь свого тіла»

#можутьвсе: Людмила Шупенюк об особенностях работы врача проекта «Я соромлюсь свого тіла»

Телеканал СТБ

Недавно стартовала внеэфирная кампания #можутьвсе, посвященная творческим командам телеканала СТБ. Как перестать стесняться болезни и избавиться от нее, показывает неравнодушный проект «Я соромлюсь свого тіла». Врач проекта, акушер-гинеколог Людмила Шупенюк, рассказала об особенностях работы врача медицинской программы и дала ответы на откровенные вопросы. Подробности — в материале.

людмила шупенюк

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#можутьвсе — это кампания, которая приоткрывает завес невероятных творческих проектов, изменяющих человеческие жизни. Каждый сотрудник канала уникален, а благодаря работе в команде профессионалы своего дела помогают другим людям изменить жизнь. Над каждым из проектов телеканала СТБ работают люди, которые вкладывают нереальные силы и тяжелый труд, чтобы подарить зрителям невероятное шоу.

Людмила Шупенюк — акушер-гинеколог высшей категории, врач медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». Сегодня она рассказала о тайнах врачебного труда и еще раз доказала, что по обе стороны экрана нет ничего невозможного.

Что чувствует врач, когда приходит пациент с очень тяжелым диагнозом?

Тяжелых и легких диагнозов в медицине не бывает. То, что кажется сначала легким, позже может оказаться тяжелой болезнью. Я чувствую страшную боль и дискомфорт только тогда, когда понимаю, что вряд ли смогу помочь пациенту.

Чем отличается обычный прием от осмотра в проекте «Я соромлюсь свого тіла»?

В обычной жизни врач не имеет возможности подробно спрашивать пациента о его жизни. На проекте мы узнаем не только диагноз, но и детали личной драмы людей, которые приходят к нам. Нужно понимать, что, когда общаешься с пациентами при установлении диагноза — это одно, а когда узнаешь об их жизненных травмах — совсем другое, ведь ты обязательно сопереживаешь, когда слышишь все подробности. Хорошо, что это не происходит в работе врача каждый день, ведь тогда бы морально сгорели вместе с пациентами.

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Поддерживаете ли вы связь с пациентами вне проекта?

Сегодня благодаря социальным сетям не поддерживать связь с пациентами невозможно. Мы общаемся, наблюдаем за изменениями в жизни друг друга, с большинством поддерживаем дружеские отношения.

Как мотивировать пациента, который не хочет бороться за свою жизнь?

Врачи не играют решающую роль в жизни пациентов. Выздоровеет человек или нет — во многом зависит и от него, ведь когда он теряет надежду, медицина бессильна. Иногда удается сказать слова, которые меняют ход болезни. А иногда понимаешь, что стучишься в закрытые двери.

Video: #можутьвсе: Людмила Шупенюк об особенностях работы врача проекта «Я соромлюсь свого тіла»

Людмила Шупенюк, врач проекта Я соромлюсь свого тіла, дала интервью для #можутьвсе. Читайте интервью Людмили Шупенюк для можутьвсе

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