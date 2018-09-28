Недавно стартовала внеэфирная кампания #можутьвсе, посвященная творческим командам телеканала СТБ. Как перестать стесняться болезни и избавиться от нее, показывает неравнодушный проект «Я соромлюсь свого тіла». Врач проекта, акушер-гинеколог Людмила Шупенюк, рассказала об особенностях работы врача медицинской программы и дала ответы на откровенные вопросы. Подробности — в материале.
Больше по теме: Интервью Михаила Присяжнюка для #можутьвсе
#можутьвсе — это кампания, которая приоткрывает завес невероятных творческих проектов, изменяющих человеческие жизни. Каждый сотрудник канала уникален, а благодаря работе в команде профессионалы своего дела помогают другим людям изменить жизнь. Над каждым из проектов телеканала СТБ работают люди, которые вкладывают нереальные силы и тяжелый труд, чтобы подарить зрителям невероятное шоу.
Людмила Шупенюк — акушер-гинеколог высшей категории, врач медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». Сегодня она рассказала о тайнах врачебного труда и еще раз доказала, что по обе стороны экрана нет ничего невозможного.
Что чувствует врач, когда приходит пациент с очень тяжелым диагнозом?
Тяжелых и легких диагнозов в медицине не бывает. То, что кажется сначала легким, позже может оказаться тяжелой болезнью. Я чувствую страшную боль и дискомфорт только тогда, когда понимаю, что вряд ли смогу помочь пациенту.
Чем отличается обычный прием от осмотра в проекте «Я соромлюсь свого тіла»?
В обычной жизни врач не имеет возможности подробно спрашивать пациента о его жизни. На проекте мы узнаем не только диагноз, но и детали личной драмы людей, которые приходят к нам. Нужно понимать, что, когда общаешься с пациентами при установлении диагноза — это одно, а когда узнаешь об их жизненных травмах — совсем другое, ведь ты обязательно сопереживаешь, когда слышишь все подробности. Хорошо, что это не происходит в работе врача каждый день, ведь тогда бы морально сгорели вместе с пациентами.
Больше по теме: #можутьвсе: СТБ запустил кампанию о командах своих проектов
Поддерживаете ли вы связь с пациентами вне проекта?
Сегодня благодаря социальным сетям не поддерживать связь с пациентами невозможно. Мы общаемся, наблюдаем за изменениями в жизни друг друга, с большинством поддерживаем дружеские отношения.
Как мотивировать пациента, который не хочет бороться за свою жизнь?
Врачи не играют решающую роль в жизни пациентов. Выздоровеет человек или нет — во многом зависит и от него, ведь когда он теряет надежду, медицина бессильна. Иногда удается сказать слова, которые меняют ход болезни. А иногда понимаешь, что стучишься в закрытые двери.