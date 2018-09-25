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Телеканал СТБ / Учасниця «Холостяк»-8 Марина цілеспрямовано хоче схуднути

Учасниця «Холостяк»-8 Марина цілеспрямовано хоче схуднути

Телеканал СТБ

Учасниця «Холостяк»-8 Марина розповіла, що планує змінити в собі. Як і герої шоу «Цієї миті рік потому»-2018, дівчина досягатиме своєї мети. Марина хоче схуднути за два тижні. Чи зможе Марина виконати свій план? Подробиці — в матеріалі.

холостяк 8

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Приваблива одеситка Марина Михайлова — сильна і талановита дівчина, яка завжди звикла працювати над собою. Отримавши дві вищі освіти, вона продовжує розвиватися і навіть почала писати книжку. Марина так і не змогла стати коханою Рождена Анусі, але ця поразка її не зупинила.

У своєму Instagram учасниця «Холостяк»-8 поділилася планами на найближче майбутнє. Дівчина повідомила, що для неї осінь — це час змін. Тому вона повертається до 5 тренувань на тиждень і правильного харчування.

«Не буду поки ставити собі далеких цілей, давно навчена, що «тихше їдеш, далі будеш». Поки план такий: скинути 8 см в талії, 3 см в стегнах, 2 см в біцепсі і 3 см у внутрішньому стегні. І збираюся я це зробити за 2 тижні», — пише Марина.

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Публикация от 🌹Х💍ЛОСТЯК8🌹 (@marishaa2505) 

Дівчина ділитиметься результатами своїх досягнень у соціальних мережах. Прагматична і морально витривала Марина звикла завжди досягати бажаного.

Тож чи вдасться учасниці «Холостяк»-8 і цього разу виконати свій план? Слідкуйте за подробицями на сайті STB.UA!

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