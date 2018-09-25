Участница «Холостяк»-8 Марина рассказала, что планирует изменить в себе. Как и герои шоу «Цієї миті рік потому»-2018, девушка будет добиваться своей цели. Марина хочет похудеть за две недели. Сможет ли Марина выполнить свой план? Подробности — в материале.

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Привлекательная одесситка Марина Михайлова — сильная и талантливая девушка, которая всегда привыкла работать над собой. Получив два высших образования, она продолжает развиваться и даже начала писать книгу. Марина так и не смогла стать возлюбленной Рождена Ануси, но это поражение ее не остановило.

В своем Instagram участница «Холостяк»-8 поделилась планами на ближайшее будущее. Девушка сообщила, что для нее осень — это время перемен. Поэтому она возвращается к 5 тренировкам в неделю и правильному питанию.

«Не буду сейчас ставить себе далеких целей, давно научена, что «тише едешь, дальше будешь». Пока план таков: скинуть 8 см в талии, 3 см в бедрах, 2 см в бицепсе и 3 см во внутреннем бедре. И собираюсь я это сделать за 2 недели», — пишет Марина.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🌹Х💍ЛОСТЯК8🌹 (@marishaa2505) 24 Сен 2018 в 2:08 PDT

Девушка будет делиться результатами своих достижений в социальных сетях. Прагматичная и морально выносливая Марина привыкла всегда добиваться желаемого.

Так удастся ли участнице «Холостяк»-8 и на этот раз выполнить свой план? Следите за подробностями на сайте STB.UA!

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