Шлях до стрункого тіла простий. Наталія Мазур, учасниця проекту «Холостяк»-8, поділилася у своєму Instagram інструкцією з виконання вакууму живота. Для правильного ранку необхідно дотримуватися всього лише трьох основних позицій. Вони допоможуть вам налагодити роботу всіх внутрішніх органів. Представлені вправи можна виконувати, не встаючи з ліжка. Тому багато часу не займають. Як правильно робити вакуум живота — дізнайтеся в матеріалі.

Кожен ранок Наталія Мазур починає з того, що натщесерце виконує вакуум живота трьома нескладними способами. Такі вправи необхідні для того, щоб досягнути підтягнутого тіла, а також поліпшити роботу органів. Можна включити в роботу внутрішні поперечні м’язи, які зроблять ваш живіт пласким.

Правила вакууму живота

Лежачи на спині, покладіть руки на живіт, а ноги складіть «жабкою», стопа до стопи. У позиції лежачи зробити глибокий вдих. Округліть свій живіт, наскільки це можливо. Потім — видих, притискаючи живіт до хребта. Повторювати 7 днів. На ліжку встати на карачки. Повторювати глибокі вдихи-видихи, працюючи лише прямими м’язами пресу. Через 7 днів ускладнити вправу. При вдиху намагаємося відвести прямі м’язи преса вгору-вниз, вправо-вліво. Повторювати 7 днів. Найскладніший рівень вакууму живота. Для виконання такої вправи необхідно встати з ліжка. Ноги на ширині плечей, руками впертися в коліна. Зробити максимальний вдих-видих. Почати пульсувати м’язами 10 разів, потім видуваємо тільки прямі м’язи преса 10 разів і починаємо крутити хвилю 10 разів в одну сторону і 10 разів в іншу.

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View this post on Instagram A post shared by Натали Мазур (@natalimazur_sport) on Sep 23, 2018 at 11:10pm PDT

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