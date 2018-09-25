Путь к стройному телу прост. Наталия Мазур, участница проекта «Холостяк»-8, поделилась в своём Instagram инструкцией по выполнению вакуума живота. Для правильного утра необходимо придерживаться всего лишь трех основных позиций. Они помогут вам наладить работу всех внутренних органов. Представленные упражнения можно выполнять, не вставая с кровати. Поэтому много времени не занимают. Как правильно делать вакуум живота — узнайте в материале.

Каждое утро Наталия Мазур начинает с того, что натощак выполняет вакуум живота тремя несложными способами. Такие упражнения необходимы для того, чтобы добиться подтянутого тела, а также улучшить работу органов. Можно включить в работу внутренние поперечные мышцы, которые сделают ваш живот плоским.

Правила вакуума живота

Лежа на спине, положите руки на живот, а ноги сложите «жабкой», стопа к стопе. В позиции лежа сделать глубокий вдох. Округлите свой живот, насколько это возможно. Затем — выдох, прижимая живот к позвоночнику. Повторять 7 дней.

На кровати встать на четвереньки. Повторять глубокие вдохи- выдохи, работая лишь прямыми мышцами пресса. Через 7 дней усложнить упражнение. При вдохе пытаемся увести прямые мышцы пресса вверх-вниз, вправо-влево. Повторять 7 дней. Самый сложный уровень вакуума живота. Для выполнения такого упражнения необходимо встать с кровати. Ноги на ширине плеч, руками упереться в колени. Сделать максимальный вдох-выдох. Начать пульсировать мышцами 10 раз, затем выдуваем только прямые мышцы пресса 10 раз и начинаем крутить волну 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую.

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