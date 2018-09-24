Астрологічний прогноз на тиждень з 24 по 30 вересня 2018 від Олени Курилової розповість, що зробити, аби не допустити зради. Увесь цей тиждень Місяць перебуває на піку зростання, а тому почуття будуть затьмарювати розум. Цей період – час спокус, тому зростає ризик зради з боку партнера. Як відомо, кров – це найсильніший потік енергії людини. Тому сьогодні на вас чекає ексклюзивний прогноз за чотирма групами крові. Більш детально – в нашому матеріалі.

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Четверта група крові

Представниці 4-ї групи крові за своїми якостями дуже вимогливі до своїх чоловіків. Знаючи це, цього тижня понизьте планку для свого партнера. Дозвольте йому бути собою і дайте більше свободи. Відпустивши повідець, ви, навпаки, станете ще ближче до нього, а це позитивно вплине на розвиток стосунків. Наприкінці тижня очікуйте несподіваного і приємного сюрпризу від коханого. Чоловікам варто тримати свою жінку в жорстких рукавицях. Стежте за її поведінкою та за її оточенням. Не дозволяйте зайвий раз виходити з подругами на прогулянку. Це може закінчитися невтішно для вас.

Третя група крові

Жінки 3-ї групи крові за своєю натурою справжні господині та вірні дружини. Зазвичай вони обирають собі таких же вірних чоловіків. Але це не означає, що їх не зраджують. Щоб цього не сталося, потрібно застосувати всі свої кулінарні навички та можливості. Але не треба вражати його улюбленою стравою чи по-іншому смаженою картоплею. Цього тижня це не спрацює. Більше результатів принесе ресторанна страва, якої він ніколи не куштував, але яку приготуєте саме ви. Такий підхід однозначно подіє. Чоловіки, як відомо, знаються на приготуванні страв набагато краще за жінок. Тому, щоб вберегтися від зради коханої, «причаруйте» її своїм кулінарним витвором.

Друга група крові

Жінкам 2-ї групи крові раджу не слухати пліток, бо на вас очікує небезпека зради з боку партнера: хтось навмисно розпускає чутки, аби посварити вас із половинкою. Все, що почуєте, – брехня, пов’язана з інтригами третьої, зацікавленої, особи. Рекомендовано цього тижня вберегти свого партнера від зустрічей із жінками: колегами, сусідками, подругами. Знайдіть будь-який привід не пускати його на зустрічі: «захворійте», вигадайте важливу спільну справу. Таким чином, вам доведеться збрехати, але ця брехня – на благо. Чоловікам – навпаки, варто послухати класичну пораду, яка діє у всі часи: чим менше жінку ми кохаємо, тим більше подобаємося їй. Якщо у вашої коханої мають відбутися зустрічі з чоловіками-колегами, товаришами – зі спокійною душею відпускайте її. Така поведінка тільки зміцнить стосунки, і ні про яку зраду не йдеться.

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Перша група крові

Жінки 1-ї групи крові – найбільше у зоні ризику. Ваші емоції битимуть через край, тож варто втриматися від непродуманих вчинків. Адже цим ви можете підштовхнути партнера до зради. У жодному разі не можна цькувати чоловіка за кинуті шкарпетки чи немиту чашку. Так, це дрібниці, але саме через такі дрібниці ви будете дратуватися і зриватись на чоловікові. Єдиний вихід для вас цього тижня – опанувати свої емоції та бути такою, якою ви є: лагідною, романтичною, цікавою. Чоловікам цієї групи крові варто бути уважними до своїх половинок: приготувати десерт з її улюбленими ягодами, щомиті казати, яка вона чарівна.

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