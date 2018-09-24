Астрологический прогноз на неделю с 24 по 30 сентября 2018 от Алены Куриловой расскажет, что сделать, чтобы не допустить измены. Всю эту неделю Луна находится на пике роста, поэтому чувства будут омрачать разум. Этот период – время соблазнов, поэтому есть риск измены со стороны партнера. Как известно, кровь – это самый сильный поток энергии человека. Поэтому сегодня вас ждет эксклюзивный прогноз по четырем группам крови. Более детально – в нашем материале.

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Четвертая группа крови

Представительницы 4-й группы крови по своим качествам очень требовательны к своим мужьям. Зная это, на этой неделе снизьте планку для своего партнера. Позвольте ему быть собой и дайте больше свободы. Отпустив поводок, вы, наоборот, станете еще ближе к нему, а это положительно повлияет на развитие отношений. В конце недели ожидайте неожиданного и приятного сюрприза от любимого. Мужчинам стоит держать жену в ежовых рукавицах. Следите за ее поведением и за окружением. Не позволяйте лишний раз выходить с подругами на прогулку. Это может закончиться неутешительно для вас.

Третья группа крови

Женщины 3-й группы крови по своей натуре настоящие хозяйки и верные жены. Обычно они выбирают себе таких же верных мужчин. Но это не значит, что они не изменяют. Чтобы этого не произошло, нужно применить все свои кулинарные навыки и возможности. Но не надо удивлять его любимым блюдом или по-другому жареным картофелем. На этой неделе это не сработает. Другие результаты принесет ресторанная пища, которой он никогда не пробовал, но которую приготовите именно вы. Такой подход однозначно подействует. Мужчины, как известно, знают толк в приготовлении блюд гораздо лучше женщин. Поэтому, чтобы уберечься от измены любимой, «очаруйте» ее своим кулинарным произведением.

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Вторая группа крови

Женщинам 2-й группы крови советую не слушать сплетен, потому что вас ожидает опасность измены со стороны партнера: кто-то намеренно распускает слухи, чтобы поссорить вас со своей половинкой. Все, что услышите, – это ложь, связанная с интригами третьего, заинтересованного, лица. Рекомендуется на этой неделе уберечь своего партнера от встреч с женщинами: коллегами, соседками, подругами. Найдите любой повод не пускать его на встрече: «заболейте», придумайте важное совместное дело. Таким образом, вам придется соврать, но эта ложь – во благо. Мужчинам – наоборот, стоит послушать классический совет, который действует во все времена: чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Если у вашей любимой должны состояться встречи с мужчинами-коллегами, товарищами – со спокойной душой отпускайте ее. Такое поведение только укрепит отношения, и ни о какой измене речи будет.

Первая группа крови

Женщины 1-й группы крови – больше всего в зоне риска. Ваши эмоции будут бить через край, поэтому следует воздержаться от необдуманных поступков. Ведь этим вы можете подтолкнуть партнера к измене. Ни в коем случае нельзя травить мужа за брошенные носки или немытую чашку. Да, это мелочи, но именно из-за таких пустяков вы будете раздражаться и срываться на муже. Единственный правильный выход для вас на этой неделе – овладеть своими эмоциями и быть такой, какой вы есть: ласковой, романтичной, интересной. Мужчинам этой группы крови стоит быть внимательными к своим половинкам: приготовить десерт с ее любимыми ягодами и ежесекундно говорить, какая она очаровательная.

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