З приходом осені залишається не так багато можливостей, аби насолодитися сонячною погодою. Проте хто сказав, що найкращий час для відпочинку – це літо? Ведуча проекту «Все буде добре» Надія Матвєєва відпочиває у Карпатах. Відпочинок у горах – це можливість набратися нових сил перед поверненням на роботу. Як проводить вільний час ведуча – дивіться в матеріалі.

Надія Матвєєва ділиться у своєму Instagram світлинами зі свого відпочинку. Цього року ведуча для вільного часу обрала гори. Карпати – душа України, куди сміливо можна вирушати не тільки взимку чи влітку. Рання осінь ідеально підійде для тривалих прогулянок на свіжому повітрі, здійманні на оглядовому підйомнику та збирання грибів.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nadezhda Matveeva (@nadezhda_vsebudedobre) 17 Сен 2018 в 7:11 PDT

Серед колоритних місць, які відвідала Надія, є і «Грибова хата». Це ресторан з тематичним гірським оформленням, старовинними приймачами та казковим інтер’єром. Зовні будиночок не має жодних прямих ліній і навіть кутів. Вже сам екстер’єр вражає своєю автентичністю. Гуцульські страви, старовинні плити, розпалені дрова – цим славиться локація, якою поділилася ведуча. Саме тому ми вирішили створити огляд найпопулярніших місць для відпочинку у Карпатах восени.

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