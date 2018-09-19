С приходом осени остается не так много возможностей, чтобы насладиться солнечной погодой. Однако кто сказал, что лучшее время для отдыха — это лето? Ведущая проекта «Все буде добре» Надежда Матвеева отдыхает в Карпатах. Отдых в горах — это возможность набраться новых сил перед возвращением на работу. Как проводит свободное время ведущая — смотрите в материале.

Надежда Матвеева делится в своем Instagram фотографиями со своего отдыха. В этом году ведущая для свободного времени выбрала горы. Карпаты — душа Украины, куда смело можно отправляться не только зимой и летом. Ранняя осень идеально подойдет для долгих прогулок на свежем воздухе, «полете» на смотровом подъемнике и сбора грибов.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nadezhda Matveeva (@nadezhda_vsebudedobre) 17 Сен 2018 в 7:11 PDT

Среди колоритных мест, которые посетила Надежда, есть и «Грибова хата». Это ресторан с тематическим горным оформлением, старинными приемниками и сказочным интерьером. Внешне домик не имеет никаких прямых линий и даже углов. Уже сам экстерьер поражает своей аутентичностью. Гуцульские блюда, старинные плиты, разожженные дрова — этим славится локация, которой поделилась ведущая. Именно поэтому мы решили создать обзор самых популярных мест для отдыха в Карпатах осенью.

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Об отдыхе в Карпатах Надежда Матвеева отметила одно: времени мало!

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