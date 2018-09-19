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Телеканал СТБ / Надежда Матвеева отдыхает в Карпатах

Надежда Матвеева отдыхает в Карпатах

Телеканал СТБ

С приходом осени остается не так много возможностей, чтобы насладиться солнечной погодой. Однако кто сказал, что лучшее время для отдыха это лето? Ведущая проекта «Все буде добре» Надежда Матвеева отдыхает в Карпатах. Отдых в горах это возможность набраться новых сил перед возвращением на работу. Как проводит свободное время ведущая смотрите в материале.

Надежда Матвеева

Надежда Матвеева делится в своем Instagram фотографиями со своего отдыха. В этом году ведущая для свободного времени выбрала горы. Карпаты душа Украины, куда смело можно отправляться не только зимой и летом. Ранняя осень идеально подойдет для долгих прогулок на свежем воздухе, «полете» на смотровом подъемнике и сбора грибов.


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Публикация от Nadezhda Matveeva (@nadezhda_vsebudedobre)

Среди колоритных мест, которые посетила Надежда, есть и «Грибова хата». Это ресторан с тематическим горным оформлением, старинными приемниками и сказочным интерьером. Внешне домик не имеет никаких прямых линий и даже углов. Уже сам экстерьер поражает своей аутентичностью. Гуцульские блюда, старинные плиты, разожженные дрова этим славится локация, которой поделилась ведущая. Именно поэтому мы решили создать обзор самых популярных мест для отдыха в Карпатах осенью.

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Об отдыхе в Карпатах Надежда Матвеева отметила одно: времени мало!

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