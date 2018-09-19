Отдых в Карпатах осенью 2018: обзор самых популярных мест

Если вы не поклонник пляжного отдыха и «приберегли» свой отпуск на осень, то стоит провести его в Карпатах, ведь цены в осенний сезон ниже зимних и летних. Мы составили подборку для отдыха в Карпатах осенью 2017, с помощью которой вы легко определитесь куда отправиться.



Чем заняться

После шумного мегаполиса особенно приятно провести день в тихом и «пахучем» хвойном лесу. Также можно совместить приятное с полезным и собрать к ужину грибы или порыбачить в горных реках. Стоит отметить, что после лета рыба здесь впечатляет размерами.



Найдется занятие и для любителей активного отдыха, например – прогулки на лошадях. Конные выезды благотворно действуют на человека, успокаивая и освежая разум. Насладиться природой Карпат также можно во время велопрогулок, а для любителей экстрима есть возможность поездить по труднопроходимым дорогами на квадроциклах.

Куда поехать?

Верховина

Высокие горы и колоритные гуцулы – это Верховина. Поселок лежит на высоте 620 метров над уровнем моря, в пределах горного массива Чорногора, который объединяет Говерлу, Петрос и Поп Иван. Подняться на Говерлу обязан каждый турист – неописуемое удовольствие, когда ты глотаешь прохладный воздух на самой вершине, окутанной густым туманом.



Чтобы максимально окунуться в гуцульскую культуру, советуем посетить Музей гуцульского быта и народных инструментов или отправиться на Скалы Довбуша. Именно в Верховине находится дом-музей Параджанова, в котором жил режиссер во время съемок экранизации книги Михаила Коцюбинского «Тени забытых предков».

Ворохта

Этот живописный поселок находится в верховьях реки Прут, на северных склонах Карпат. В Ворохте не только красивая природа, но и интересные архитектурные объекты, например церковь Рождества Богородицы 17-го века и арочные железнодорожные мосты (виадуки), возведённые тут в 19-м веке.



Косив

Если вы хотя бы раз бывали в Западной Украине, то наслышаны об известной косовской керамике. Аутентичными плитками, тарелками и кувшинами украшены музеи, магазины и даже рестораны Гуцульщины.

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Особой популярностью курорта пользуется Косовский базар, знаменитый далеко за пределами Гуцульщины. Здесь можно найти богатейший выбор керамической посуды, ковров, вышиванок за разумную цену.

А вообще, что для душевного отдыха подойдет любой поселок, городок или село в Карпатах, поэтому какое место вы бы не выбрали, всюду ожидает красивая природа, гостеприимные люди и невероятно вкусная еда!

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