Гороскоп на тиждень з 17 по 23 вересня 2018 від Олени Курилової розповість, які небезпеки для здоров’я несуть ці 7 днів для кожного знака зодіаку. Астрологи стверджують, що зірки можуть допомогти в питаннях здоров’я, особливо якщо справа стосується схильності до захворювань. Сьогодні ви дізнаєтеся про те, які небезпеки для здоров’я несе цей тиждень вам та вашим близьким. А також які продукти можуть допомогти уникнути проблем зі здоров’ям. Детальний гороскоп на тиждень – в нашому матеріалі.

Овен

Цього тижня Овни будуть особливо вразливими до нервових зривів, перевтоми, безсоння та головного болю. Щоб цього уникнути, варто вести збалансований спосіб життя, тримати розум і тіло у повній гармонії та зміцнювати імунітет. Тому в раціоні Овнів у цей період обов’язково має бути достатньо протеїну та органічного заліза, які містяться в пісному м’ясі та бобах.

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Телець

Ахіллесова п’ята Тельців – шия та ніс, тому вони схильні до частих грипозних інфекцій, які потрапляють з повітря. Також цього тижня не виключені спазми судин, підвищення артеріального тиску, вегето-судинні порушення. Оздоровчим рецептом для Тельців стане завчасна боротьба з інфекціями. Зміцнюйте свою імунну систему, для запобігання захворюванням вживайте вітамін С, чай із шавлії або чебрецю. Тельці, бережіть своє горло та носіть теплий шарф.

Близнюки

Близнюкам у цей час варто звернути увагу на стан печінки, жовчного міхура та не завадить відвідати стоматолога. Частіше бувайте на свіжому повітрі, але остерігайтеся пневмонії, уникайте травматизму. У харчуванні Близнюків мають переважати продукти з вмістом протеїну: пісне м’ясо, риба, сир, яйця, горіхи, сіль. Дуже корисна їжа, багата кальцієм: молочні продукти, листя ріпи, апельсини, капуста.

Рак

Раки, прислухайтеся до свого організму, особливо сфокусуйте увагу на стан шлунково-кишкового тракту та нирок. Читайте етикетки в магазинах: який термін придатності у продуктів і з чого їх приготовано – ніяких шкідливих інгредієнтів! Є велика вірогідність, що вас турбуватиме гіпертонія. Раки цього тижня потребують їжі, яка містить фторид кальцію. Вітаміни В2, С, Е стануть вам у нагоді. Рекомендовані продукти в раціоні: молоко, капуста, лимони, родзинки та житній хліб.

Лев

У представників цього знака зодіаку не найпростіший час зі здоров’ям: можуть проявитися хронічні захворювання. Головний орган Лева – серце, тому стежте за тиском, уникайте перевантажень, проводьте заходи профілактики, щоб успішно перенести критичні періоди. Є ризики переломів та ударів. Підлікуйте зуби. Леви цього тижня потребують їжі, що містить фосфат магнію, вітаміни С і Е. Рекомендований раціон – цитрусові, яйця, морські продукти, салати. Втім, цьому знаку дано більше за всіх життєвих сил, тому Леви зможуть з гідністю подолати всі хвороби і нездужання.

Діва

Здоров’я Дів у цей період не підведе. Але слід дотримуватися таких правил: жити за розпорядком дня, загартовуватись і підвищувати імунітет. Зміцнюйте нервову систему та дбайте за здорову роботу серця. Уникайте застудних захворювань, не доводьте їх до запалення легень. Врахуйте, що можете стикнутися з неправильними діагнозами та лікарськими помилками. Мінеральна сіль Діви міститься в цикорії, вівсі, сирі, мигдалі та яловичині.

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Терези

Терезам варто берегти здоров’я шлунково-кишкового тракту і серцево-судинної системи. Також слід стежити за роботою нирок та обміном речовин. Для профілактики недуг хоча б раз на півроку варто робити відповідні аналізи. У раціоні Терезів обов’язково мають бути продукти, що містять мідь: огірки, м’ясо, морепродукти, гречана та перлова крупи, картопля, буряк, абрикоси й журавлина.

Скорпіон

Підвищені навантаження на психоемоційний стан можуть значно вплинути на здоров’я. Сил багато, але є схильність до перевтоми. Зверніть увагу на печінку і жовчний міхур, бо через різкий занепад сил є ризик збою організму. Цілющою панацеєю для Скорпіонів стануть свіжі овочі: спаржа, капуста, редис. І звичайно ж, фрукти – інжир і чорнослив.

Стрілець

Часті випадки нездужання викликані психосоматичними причинами. Заспокойте свої душу і розум – тоді і тіло досягне гармонії. Для Стрільців цей тиждень – гарний час для накопичення сил і зміцнення свого здоров’я. Слід вживати більше кварцу – його джерело: стручкова квасоля, огірки, неочищений рис, спаржа і ревінь.

Козеріг

У Козерогів настав вельми бурхливий час змін. Стан здоров’я буде нестабільний, чергуватимуться періоди піднесення та спаду енергії, притягуватимуться екстремальні ситуації. Слабке місце Козерогів – суглоби, тому уникайте надмірного навантаження на опорно-руховий апарат. Вживайте в їжу продукти, багаті на кальцій. До них належать сочевиця, квасоля, мигдаль, огірки, ячмінь, яєчний жовток, пісне м’ясо, неочищений рис і чорнослив. Цукор замінюйте натуральним медом.

Водолій

У Водоліїв цього тижня загостряться проблеми із судинами, тому зверніть увагу на вени. Уникайте сидячого способу життя, дозуйте навантаження. Рецепт здоров’я для Водоліїв: м’ятний чай, щоденний контрастний душ для стимуляції крові та корисний масаж ступень і гомілок. Також не варто забувати про вітаміни С і Е, що так корисні для Водоліїв. А містяться вони у меді, лимоні й твердому сирі.

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Риби

У Риб у цей період здоров’я буде на етапі зміцнення. Однак потрібно приділити увагу стану ніг, зокрема ступням, адже є схильність до варикозу, ревматизму та набряків. Тому варто тримати ноги в сухості й теплі, намагатися робити ванночки з травами і морською сіллю. Продукт, який має особливе значення для народжених під сузір’ям Риб, – морква. Цей овоч потрібно їсти якомога частіше і додавати ледь не у всі страви. Крім того, організм Риб надзвичайно потребує такого мікроелементу, як залізо, його можна отримати разом з пісною яловичиною, печінкою, квасолею, огірками та шпинатом.

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