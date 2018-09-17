Гороскоп на неделю с 17 по 23 сентября 2018 от Алены Куриловой расскажет, какие опасности для здоровья могут принести эти 7 дней каждому знаку зодиака. Астрологи утверждают, что звезды могут помочь в вопросах здоровья, особенно если дело касается склонности к заболеваниям. Сегодня вы узнаете о том, какие опасности для здоровья несет эта неделю вам и вашим близким. А также какие продукты могут помочь избежать проблем со здоровьем. Детальнее – в нашем материале.

Овен

На этой неделе Овны будут особенно уязвимыми к нервным срывам, переутомлениям, бессонницам и головной боли. Чтобы этого избежать, следует вести сбалансированный образ жизни, держать ум и тело в полной гармонии и укреплять иммунитет. Поэтому в рационе Овнов в этот период обязательно должно быть достаточно белка и органического железа, что содержатся в постном мясе и бобах.

Больше по теме: Как исполнить мечты в 2018 году – гороскоп от Рафаила Бражеева

Телец

Ахиллесова пята Тельцов – шея и нос, поэтому они чаще подвержены гриппозным инфекциям. Также на этой неделе не исключены спазмы сосудов, повышение артериального давления, вегето-сосудистые нарушения. Оздоровительным рецептом для Тельцов станет заблаговременная борьба с инфекциями. Укрепляйте свою иммунную систему, для предотвращения заболевания употребляйте витамин С, чай из шалфея или тимьяна. Тельцы, берегите свое горло и носите теплый шарф!

Близнецы

Близнецам в это время стоит обратить внимание на состояние печени, желчного пузыря и не помешает посетить стоматолога. Чаще бывайте на свежем воздухе, но остерегайтесь пневмонии, избегайте травматизма. В питании Близнецов должны преобладать продукты с содержанием протеина: постное мясо, рыба, сыр, яйца, орехи, соль. Очень полезна пища, богатая кальцием: молочные продукты, листья репы, апельсины, капуста.

Рак

Раки, прислушайтесь к своему организму, особенно сфокусируйте внимание на состоянии желудочно-кишечного тракта и почек. Читайте этикетки в магазинах: срок годности у продуктов и из чего все приготовлено – никаких вредных ингредиентов! Есть большая вероятность, что вас будет беспокоить гипертония. Раки на этой неделе нуждаются в пище, которая содержит фторид кальция. Витамины В2, С, Е вам пригодятся. Рекомендуемые продукты в рационе молоко, капуста, лимоны, изюм и ржаной хлеб.

Лев

У представителей этого знака зодиака не самое простое время со здоровьем: могут проявиться хронические заболевания. Главный орган Льва – сердце, поэтому следите за давлением, избегайте перегрузок, проводите меры профилактики, чтобы успешно перенести критические периоды. Есть риски переломов и ушибов. Подлечите зубы. Львы на этой неделе нуждаются в пище, содержащей фосфат магния, витамины С и Е. Рекомендуемый рацион – цитрусовые, яйца, морепродукты, салаты. Впрочем, этому знаку дано больше всех жизненных сил, поэтому Львы смогут с достоинством преодолеть все болезни и недомогания.

Дева

Здоровье Дев в этот период не подведет. Но следует соблюдать следующие правила: жить по распорядку дня, закаляться и повышать иммунитет. Укрепляйте нервную систему и заботьтесь о здоровой работе сердца. Избегайте простудных заболеваний, не доводите их до воспаления легких. Учтите, что можете столкнуться с неправильными диагнозами и врачебными ошибками. Минеральная соль, Девы, содержится в: цикории, овсе, сыре, миндале, говядине.

Больше по теме: Гороскоп на сегодня (17 сентября 2018) от астрологов «Все буде добре»

Весы

Весам стоит беречь здоровье желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Также следует следить за работой почек и обменом веществ. Для профилактики недугов хотя бы раз в полгода следует делать соответствующие анализы. В рационе Весов обязательно должны быть продукты, содержащие медь: огурцы, мясо, морепродукты, гречневая и перловая крупы, картофель, свекла, абрикосы и клюква.

Скорпион

Повышенные нагрузки на психоэмоциональное состояние могут значительно повлиять на здоровье. Сил много, но есть склонность и к переутомлению. Обратите внимание на печень, а также желчный пузырь, потому что через резкий упадок сил есть риск сбоя организма. Целебной панацеей для Скорпионов станут свежие овощи: спаржа, капуста, редис. И конечно же, фрукты – инжир и чернослив.

Стрелец

Частые случаи недомогания вызваны с психосоматическими причинами. Успокойте свою душу и разум – тогда и тело достигнет гармонии. Для Стрельцов эта неделя – хорошее время для накопления сил и укрепления своего здоровья. Следует употреблять больше кварца – его источник: стручковая фасоль, огурцы, неочищенный рис, спаржа и ревень.

Козерог

У Козерогов наступило весьма бурное время перемен. Состояние здоровья будет нестабильнім. Приготовьтесь к периодам подъема и спада энергии. Слабое место Козерогов – суставы, поэтому избегайте чрезмерной нагрузки на опорно-двигательный аппарат. Употребляйте в пищу продукты, богатые кальцием. К ним относятся чечевица, фасоль, миндаль, огурцы, ячмень, яичный желток, постное мясо, неочищенный рис и чернослив. Сахар заменяйте натуральным медом.

Водолей

У Водолеев на этой неделе обострятся проблемы с сосудами, поэтому обратите внимание на вены. Избегайте сидячего образа жизни, дозируйте нагрузки. Рецепт здоровья для Водолеев: мятный чай, ежедневный контрастный душ для стимуляции крови и также, будет очень полезен массаж ступней и голеней. Не стоит забывать о витаминах С и Е, они безумно полезны для Водолеев. А содержатся они в меде, лимоне и твердом сыре.

Больше по теме: Совместимость знаков зодиака: гороскоп от Хаяла Алекперова

Рыбы

У Рыб в этот период здоровье будет на этапе укрепления. Однако нужно уделить внимание состоянию ног, в частности ступням, ведь есть склонность к варикозу, ревматизму и отекам. Поэтому стоит держать их в сухости и тепле, стараясь чаще делать ванночки с травами и морской солью. Продукт, имеющий особое значение для рожденных под созвездием Рыб, – морковь. Этот овощ нужно есть как можно чаще и добавлять чуть ли не во все блюда. Кроме того, организм Рыб чрезвычайно нуждается в таком микроэлементе, как железо, его можно получить вместе с постной говядиной, печенью, фасолью, огурцами и шпинатом.

Смотрите онлайн новые выпуски Все буде добре 2018

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ