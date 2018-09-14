Ведуча «Вікна-новини» Тетяна Висоцька поділилася у своєму Instagram швидким рецептом осіннього десерту. Основним інгредієнтом стала брусниця. Як приготувати в домашніх умовах райську насолоду та досягнути яскравого та делікатного смаку – дізнайтеся в матеріалі.

Осінь – це пора, коли всі фрукти та ягоди відходять від звичного раціону на літній період. Проте всім нам хочеться продовжувати харчуватися так, аби насичувати організм низкою вітамінів. Потішити свої смакові рецептори можна й восени, про що розповіла Тетяна Висоцька.

Для приготування брусничного десерту необхідно небагато продуктів та часу.

Інгредієнти:

Сир кисломолочний – 200 г

Желатин – 2,5 ст. л., розмочений у 50 г води

Молоко – 100 г

Брусниця

Цукор – за смаком

Спосіб приготування:

До розмоченого желатину додайте склянку молока. Сир, склянку зажельованого молока і жменьку брусниці подрібніть блендером. Додайте цукор за бажанням. Залийте у форми і поставте в холодильник.

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View this post on Instagram A post shared by Tetyana Vysotska (@t.vysotska) on Sep 12, 2018 at 9:14am PDT

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