PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Тетяна Сириця та Юрій Шпілька з «Наречена для тата» одружилися

Тетяна Сириця та Юрій Шпілька з «Наречена для тата» одружилися

Телеканал СТБ

Учасники «Наречена для тата» Тетяна Сириця та Юрій Шпілька одружилися! Про це щаслива «наречена» розповіла у своєму Instagram. Ексклюзивне інтерв’ю Тетяни Сириці, а також фото весільних урочистостей шукайте в нашому матеріалі.

Більше на тему: Життя Тані Сириці та Юри Шпільки після проекту «Наречена для тата»

Юра Шпилька и Таня Сирица

Взимку цього року на СТБ стартувало романтичне реаліті «Наречена для тата», героями якого стали п’ять самотніх татусів з різних куточків України. Цілий місяць вони провели під одним дахом з потенційними нареченими. Пари формували досвідчені психологи проекту за допомогою спеціальної програми сумісності. З п’яти пар рішення продовжувати будувати стосунки прийняла тільки одна — 27-річна Тетяна Сириця та 28-річний Юрій Шпілька.

Більше на тему: Таня і Юра: шлях пари на проекті «Наречена для тата»

Юра — працьовитий хлопець із села, а Таня — весела містянка. Спочатку дівчині складно було пристосуватися до нового життя та правил у сім’ї Юри. Однак стосунки цієї пари розвивалися з кожним днем усе стрімкіше. Їхній фінал виявився щасливим, а після закінчення зйомок Таня переїхала з Черкас до села Майданівка. Дівчина зізнається, що Юра готовий іти їй назустріч та створювати всі умови для комфорту. Теплі стосунки у Тані склалися не тільки з Юрою, а й з його сином Юрчиком.

Рішення одружитися пара прийняла цього ж року. Весілля відбулося у вересні.

Наречена для тата Таня и Юра

«Освідчився мені Юра, вважайте, ще на проекті «Наречена для тата». А розмова з приводу весілля зав’язалася ще у травні. Юра мене запитав: «Ну, що, коли весілля будемо робити?» (сміється. — Прим. ред.). Чоловікам складніше говорити на такі теми. Вирішили одружитися у вересні — 8 числа. Весь цей час ми готувалися. До речі, відзначили у Звенигородці саме у тій кав’ярні, де Юрчик їв креветки в одному з випусків. Там є хороший великий зал. Прикрашали його самі: ми з дружкою зробили паперові квіти, змайстрували вази з пляшок, літери вирізали й фарбували, багато чого! Бабуся вишила мені красиві рушники», — розповідає Таня.

Незважаючи на те, що 8 вересня йшов дощ, молодята не засмутилися. Юра впевнений, що це хороша прикмета.

Таня и Юра

У соціальній мережі Таня поділилася першими фото з дня весілля, а також зазначила: «Стільки переживань, дика втома, стільки чашок випитої кави, але це того варте! Дякую батькам, братам, сестрам, друзям, які разом з нами розділили цей день, а також тим близьким, які переживали за нас на відстані».

Більше на тему: Фіналіст «Наречена для тата» зробив пропозицію: ексклюзивна фотодобірка

Також дівчина подякувала СТБ і проекту за зустріч з коханим: «Ми з Юрою дійсно були половинками, а тепер стали єдиним цілим! Спасибі телеканалу СТБ та проекту «Наречена для тата» за те, що познайомили нас, оскільки у звичайному житті у нас було мало шансів зустрітися».

Крім того, на сімейному YouTube-каналі молодята виставили відео, де показали, як проходила підготовка до святкування.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати