Учасники «Наречена для тата» Тетяна Сириця та Юрій Шпілька одружилися! Про це щаслива «наречена» розповіла у своєму Instagram. Ексклюзивне інтерв’ю Тетяни Сириці, а також фото весільних урочистостей шукайте в нашому матеріалі.

Більше на тему: Життя Тані Сириці та Юри Шпільки після проекту «Наречена для тата»



Взимку цього року на СТБ стартувало романтичне реаліті «Наречена для тата», героями якого стали п’ять самотніх татусів з різних куточків України. Цілий місяць вони провели під одним дахом з потенційними нареченими. Пари формували досвідчені психологи проекту за допомогою спеціальної програми сумісності. З п’яти пар рішення продовжувати будувати стосунки прийняла тільки одна — 27-річна Тетяна Сириця та 28-річний Юрій Шпілька.

Більше на тему: Таня і Юра: шлях пари на проекті «Наречена для тата»

Юра — працьовитий хлопець із села, а Таня — весела містянка. Спочатку дівчині складно було пристосуватися до нового життя та правил у сім’ї Юри. Однак стосунки цієї пари розвивалися з кожним днем усе стрімкіше. Їхній фінал виявився щасливим, а після закінчення зйомок Таня переїхала з Черкас до села Майданівка. Дівчина зізнається, що Юра готовий іти їй назустріч та створювати всі умови для комфорту. Теплі стосунки у Тані склалися не тільки з Юрою, а й з його сином Юрчиком.

Рішення одружитися пара прийняла цього ж року. Весілля відбулося у вересні.

«Освідчився мені Юра, вважайте, ще на проекті «Наречена для тата». А розмова з приводу весілля зав’язалася ще у травні. Юра мене запитав: «Ну, що, коли весілля будемо робити?» (сміється. — Прим. ред.). Чоловікам складніше говорити на такі теми. Вирішили одружитися у вересні — 8 числа. Весь цей час ми готувалися. До речі, відзначили у Звенигородці саме у тій кав’ярні, де Юрчик їв креветки в одному з випусків. Там є хороший великий зал. Прикрашали його самі: ми з дружкою зробили паперові квіти, змайстрували вази з пляшок, літери вирізали й фарбували, багато чого! Бабуся вишила мені красиві рушники», — розповідає Таня.

Незважаючи на те, що 8 вересня йшов дощ, молодята не засмутилися. Юра впевнений, що це хороша прикмета.

У соціальній мережі Таня поділилася першими фото з дня весілля, а також зазначила: «Стільки переживань, дика втома, стільки чашок випитої кави, але це того варте! Дякую батькам, братам, сестрам, друзям, які разом з нами розділили цей день, а також тим близьким, які переживали за нас на відстані».

Більше на тему: Фіналіст «Наречена для тата» зробив пропозицію: ексклюзивна фотодобірка



Також дівчина подякувала СТБ і проекту за зустріч з коханим: «Ми з Юрою дійсно були половинками, а тепер стали єдиним цілим! Спасибі телеканалу СТБ та проекту «Наречена для тата» за те, що познайомили нас, оскільки у звичайному житті у нас було мало шансів зустрітися».

Крім того, на сімейному YouTube-каналі молодята виставили відео, де показали, як проходила підготовка до святкування.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ