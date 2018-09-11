Участники «Наречена для тата» Татьяна Сирица и Юрий Шпилька поженились! Об этом счастливая «наречена» рассказала в своем Instagram. Эксклюзивное интервью Татьяны Сирицы, а также фото свадебного торжества ищите в нашем материале.

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Зимой этого года на СТБ стартовало романтическое реалити «Наречена для тата», героями которого стали пять одиноких отцов из разных уголков Украины. Целый месяц они провели под одной крышей с потенциальными невестами. Пары формировали опытные психологи проекта с помощью специальной программы совместимости. Из пяти пар решение продолжать строить отношения приняла только одна — 27-летняя Татьяна Сирица и 28-летний Юрий Шпилька.

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Юра — работящий парень из села, а Таня — веселая горожанка. Поначалу девушке сложно было приспособиться к новой жизни и правилам в семье Юры. Однако отношения этой пары развивались с каждым днем все стремительнее. Их финал оказался счастливым, а после окончания съемок Таня переехала из Черкасс в село Майдановку. Девушка признается, что Юра готов идти ей навстречу и создавать все условия для комфорта. Теплые отношения у Тани сложились не только с Юрой, но и с его сыном Юрчиком.

Решение пожениться пара приняла в этом же году. Свадьба состоялась в сентябре.

«Предложение мне Юра сделал, считайте, еще на проекте «Наречена для тата». А разговор по поводу свадьбы завязался еще в мае. Юра меня спросил: «Ну, что, когда свадьбу будем делать?» (смеется. — Прим. ред. ). Мужчинам сложнее говорить на такие темы. Решили пожениться в сентябре — 8 числа. Все это время мы готовились. Кстати, отметили в Звенигородке как раз в том кафе, где Юрчик ел креветки в одном из выпусков. Там есть хороший вместительный зал. Украшали его сами: мы с дружкой сделали бумажные цветы, смастерили вазы из бутылок, буквы вырезали и красили, много чего! Бабушка вышила мне красивые рушники», — рассказывает Таня.

Несмотря на то, что 8 сентября шел дождь, молодожены не расстроились. Юра уверен, что это хорошая примета.

В социальной сети Таня поделилась первыми фото со дня свадьбы, а также отметила: «Столько переживаний, дикая усталость, столько кружек выпитого кофе, но это того стоит! Спасибо родителям, братьям, сестрам, друзьям, которые вместе с нами разделили этот день, а также тем близким, которые переживали за нас на расстоянии».

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Также девушка поблагодарила СТБ и проект за встречу с любимым: «Мы с Юрой действительно были половинками, а теперь стали единым целым! Спасибо телеканалу СТБ и проекту «Наречена для тата» за то, что познакомили нас, так как в обычной жизни у нас было мало шансов встретиться».

Кроме того, на семейном YouTube-канале молодожены выставили видео, где показали, как проходила подготовка к торжеству.

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