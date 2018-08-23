Зовсім скоро, 31 серпня, відбудеться прем’єра «Цієї миті рік потому» – нового унікального проекту телеканалу СТБ про силу духу і прагнення, незважаючи на всі труднощі, домогтися заповітної мети. «Цієї миті рік потому» є адаптацією вже відомого британського формату This Time Next Year. Ведучою української версії проекту стала чарівна Даша Трегубова – акторка, продюсер та експерт «Все буде добре». Докладніше про те, чого очікувати глядачам від нового ток-шоу з елементами реаліті, читайте в матеріалі та дивіться відео.

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Чи можливо в 63 роки осідлати байк? Або священику стати діджеєм? А реально звичайному підлітку опанувати надскладні фокуси? Або простій дівчині нарешті зустріти своє велике кохання? Герої нового проекту СТБ «Цієї миті рік потому» ставлять перед собою цілі – несподівані, часом, здавалося б, неймовірні, сміливі та зворушливі. Кожен учасник обіцяє досягти бажаного за 12 місяців.

Однак головна особливість проекту в тому, що для глядачів рік кропіткої роботи над мрією проходить всього за одну мить. Катерина Ведмеденко, керівник ТО, що працює над шоу, і Катерина Назаренко, керівник безпосередньо проекту, називають «Цієї миті рік потому» своєрідною «машиною часу»:

«У нас є студія, в якій двоє дверей – «Цієї миті» і «Рік потому». Герой з’являється в студії «Цієї миті», зустрічає там Дашу Трегубову і дає їй обіцянку досягти своєї мети за 365 днів. Даша його проводжає, благословляє, каже напутні слова. Герой йде зі студії, а за рік повертається через двері «Рік потому». Але для глядача – це телевізійне диво, оскільки між виходом героя в одні двері та появою з інших проходить секунд 17».

В епізодах «Цієї миті рік потому» покажуть реальних людей з їхніми реальними історіями, які вони розповідають самі, протягом цілого року фіксуючи кожне досягнення і невдачу за допомогою відеощоденника. Чи зможуть герої вразити глядачів дивовижними перетвореннями всього за одну мить?

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Не пропустіть прем’єру нового проекту «Цієї миті рік потому» вже 31 серпня о 20:00 на телеканалі СТБ!

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