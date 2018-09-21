Цієї п’ятниці, 21.09.2018, на телеканалі СТБ о 20:00 вийде 4 випуск шоу «Цієї миті рік потому»-2018. Учасники мотиваційного проекту пообіцяли кардинально змінити своє життя за 12 місяців. Рік потому герої розкажуть, як їм вдалось здійснити свої мрії і побороти всі життєві труднощі.

Восьмирічний Мар’ян — герой проекту «Цієї миті рік потому» — хоче видати маму заміж. Хлопчик мріє, аби в нього нарешті з’явились братик або сестричка. Він прийшов до ведучої Даші Трегубової в студію, щоб за рік знайти мамі коханого. Рік потому хлопчик прагне повернутися разом із гідним чоловіком, якого знайде для своєї мами. Чи зможе Мар’ян зустріти ідеального кандидата для мами?

Марина Бабенко у вісім років дізналась, що її удочерили. З того часу стосунки у родині ставали все гірше. 26 років тому біологічна мати Марини покинула новонароджену дівчинку у пологовому відділенні. Сьогодні дівчина має власну сім’ю – двох синів і коханого чоловіка. Їй не вистачає лише одного — знайти рідну матір. Чи вдасться дівчині здійснити свою мрію? Чи зможе Марина зустріти біологічну маму, яка відмовилась від власної доньки?

Video: «Цієї миті рік потому»: чим здивує глядачів 4 випуск Цієї миті рік тому 4 випуск виходить в ефір 21.09.2018. Чи вдастся учасникам здійснити свої мрії? Дивіться анонс Цієї миті рік тому 1 сезон 4 випуск

Video: «Цієї миті рік потому»: чим здивує глядачів 4 випуск Цієї миті рік тому 4 випуск виходить в ефір 21.09.2018. Чи вдастся учасникам здійснити свої мрії? Дивіться анонс Цієї миті рік тому 1 сезон 4 випуск

Дізнайтеся, як завершилися відверті історії учасників «Цієї миті рік потому», цієї п’ятниці о 20:00 на телеканалі СТБ!

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