В эту пятницу, 21.09.2018, на телеканале СТБ в 20:00 выйдет 4 выпуск шоу «Цієї миті рік потому»-2018. Участники мотивационного проекта пообещали кардинально изменить свою жизнь за 12 месяцев. Год спустя герои расскажут, как им удалось осуществить свою мечту и побороть все жизненные трудности.

Восьмилетний Марьян — герой проекта «Цієї миті рік потому» — хочет выдать маму замуж. Мальчик мечтает, чтобы у него наконец появились братик или сестричка. Он пришел к ведущей Даше Трегубовой в студию, чтобы за год найти маме любимого. Через год мальчик хочет вернуться вместе с достойным мужчиной, которого найдет для своей мамы. Сможет ли Марьян встретить идеального кандидата для мамы?

Марина Бабенко в восемь лет узнала, что ее удочерили. С тех пор отношения в семье становились все хуже. 26 лет назад биологическая мать Марины покинула новорожденную девочку в родильном отделении. Сегодня девушка имеет собственную семью — двух сыновей и любимого мужа. Ей не хватает только одного — найти биологическую маму, которая отказалась от собственной дочери.

Video: «Цієї миті рік потому»: чем удивит зрителей 4 выпуск Цієї миті рік потому 4 выпуск выходит в эфир 21.09.2018. Удастся ли участникам исполнить свои мечты? Смотрите анонс Цієї миті рік потому 1 сезон 4 выпуск

Video: «Цієї миті рік потому»: чем удивит зрителей 4 выпуск Цієї миті рік потому 4 выпуск выходит в эфир 21.09.2018. Удастся ли участникам исполнить свои мечты? Смотрите анонс Цієї миті рік потому 1 сезон 4 выпуск

Узнайте, как завершились откровения участников «Цієї миті рік потому», в эту пятницу в 20:00 на телеканале СТБ!

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