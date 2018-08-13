Ви вже наїлися смачних ягід сливи і тепер думаєте, чим би здивувати своїх близьких взимку? Пропонуємо вам рецепт варення зі слив з шоколадним смаком. Це варення зі слив готується просто і не забере у вас більше часу, ніж приготування за звичайним рецептом. Смаколик виходить ароматним і дуже смачним. Таке варення зі слив з шоколадним смаком буде доречним в холодні зимові вечори до чашки чаю або глінтвейну. Читайте, як приготувати варення зі слив зі смаком шоколаду, в нашій статті!

Інгредієнти:

сливи – 2 кг

цукор – 1 кг

какао-порошок – 5 столових ложок

ванілін – 2 чайні ложки

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Спосіб приготування:

Сливу для варення вибирайте свіжу, пружну, обов’язково, щоб ягода була не перезріла. Ретельно промийте ягоди і видаліть з них кісточки. Для зручності можете розрізати сливи навпіл. У посуд зі сливами, з яких вже видалені кісточки, насипте 0.5 кг цукрового піску. Після цього залиште ягоди з цукром настоюватися на добу (потрібно, щоб сливи виділили сік). Через добу додайте до слив з цукром какао, ванілін і 1.5 кг цукру, який залишився, попередньо змішавши всі сухі інгредієнти. Після цього перемішайте всю суміш і поставте варитися на повільний вогонь на 40 хвилин. Протягом всього процесу варіння помішуйте ароматну суміш. Баночки для варення необхідно простерилізувати. Ще гаряче варення зі слив розподіліть по банках і закатайте їх. Переверніть банки з варенням до повного охолодження.

Все, ваше варення зі слив з шоколадним смаком готове, не забудьте сховати його в темне прохолодне місце!

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