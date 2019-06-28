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Полуничне варення: рецепт приготування на зиму від Дмитра Касапа

28.06.2019

Полуничне варення на зиму — неймовірно смачна та корисна заготовка. А приготувати його зовсім нескладно: для цього вам знадобляться зрілі пружні ягоди з хвостиками, цукор і трохи лимону. Як варити варення з полуниці, щоб ягоди зберегли форму і вийшов густий сироп, розказав учасник «МастерШеф. Професіонали» Дмитро Касап.

клубничное варенье

Як приготувати полуничне варення

Інгредієнти:

  • полуниця — 2 кг
  • цукор — 1,5 кг
  • лимон — 2 кружечки

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Спосіб приготування:

  1. Перекладіть чисту полуницю в емальовану каструлю і покрийте її цукром.
  2. Залиште каструлю в холодильнику на добу, щоб полуниця поступово віддала сік.
  3. Поставте каструлю з полуницею на плиту і на середньому вогні доведіть до кипіння, постійно помішуючи.
  4. Зробіть мінімальний вогонь і дайте варенню покипіти ще 10 хвилин, постійно помішуйте і знімайте пінку.

  1. Обережно дістаньте ягоди з сиропу і викладіть в широку ємність.
  2. Продовжуйте варити сироп ще годину на невеликому вогні.
  3. Наріжте кружечки лимона на маленькі шматочки і через годину додайте його в сироп.
  4. Варіть сироп ще 12 години, залежно від бажаної густоти варення. Щоб вийшло густе варення, уваріть сироп на третину.
  5. Поверніть в сироп ягоди полуниці та варіть ще близько години на повільному вогні, помішуючи.
  6. Зніміть піну і розлийте гаряче варення у сухі пастеризовані банки.

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