Полуничне варення: рецепт приготування на зиму від Дмитра Касапа
28.06.2019
Полуничне варення на зиму — неймовірно смачна та корисна заготовка. А приготувати його зовсім нескладно: для цього вам знадобляться зрілі пружні ягоди з хвостиками, цукор і трохи лимону. Як варити варення з полуниці, щоб ягоди зберегли форму і вийшов густий сироп, розказав учасник «МастерШеф. Професіонали» Дмитро Касап.
Як приготувати полуничне варення
Інгредієнти:
- полуниця — 2 кг
- цукор — 1,5 кг
- лимон — 2 кружечки
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Спосіб приготування:
- Перекладіть чисту полуницю в емальовану каструлю і покрийте її цукром.
- Залиште каструлю в холодильнику на добу, щоб полуниця поступово віддала сік.
- Поставте каструлю з полуницею на плиту і на середньому вогні доведіть до кипіння, постійно помішуючи.
- Зробіть мінімальний вогонь і дайте варенню покипіти ще 10 хвилин, постійно помішуйте і знімайте пінку.
- Обережно дістаньте ягоди з сиропу і викладіть в широку ємність.
- Продовжуйте варити сироп ще годину на невеликому вогні.
- Наріжте кружечки лимона на маленькі шматочки і через годину додайте його в сироп.
- Варіть сироп ще 1–2 години, залежно від бажаної густоти варення. Щоб вийшло густе варення, уваріть сироп на третину.
- Поверніть в сироп ягоди полуниці та варіть ще близько години на повільному вогні, помішуючи.
- Зніміть піну і розлийте гаряче варення у сухі пастеризовані банки.
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