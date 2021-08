А ви хочете приготувати цілих 3 види джему за 30 хвилин на основі абрикосів? Татяна Литвинова стверджує, що це цілком реально, і вона поділилася секретами швидкого та економного приготування улюблених ласощів дитинства!

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Більше на тему: Варення з баклажанів і слив від Жені Клопотенко

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Більше на тему: Як вибрати персики, абрикоси й нектарини

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.