Абрикосовые джемы: 3 рецепта за 30 минут

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Все буде добре

Топ-3 абрикосовых джемов за 30 минут от Татьяны Литвиновой

02.08.2022

А вы хотите приготовить целых 3 вида джема за 30 минут на основе абрикосов? Кулинар Татьяна Литвинова утверждает, что это вполне реально, и она поделилась секретами быстрого и экономного приготовления любимого лакомства детства!

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Апельсиновый джем

Ингредиенты:

  • Абрикосы – 1 кг
  • Апельсины – 2 шт.
  • Сахар – 1 кг

Способ приготовления:

  1. Апельсин со шкуркой разрежьте на 4 части, удалите косточки.
  2. Пропустите через мясорубку.
  3. Добавьте апельсин и сахар к абрикосовой основе.
  4. Варите на медленном огне 15 минут.
  5. Разлейте джем по банкам.

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Кофейно-ванильный джем

Ингредиенты:

  • Абрикосы — 1 кг
  • Сахар – 500 г
  • Кофе зерновой молотый – 5 ст. л.
  • Растворимый кофе – 2 ч. л.
  • Лимон – 1 шт.
  • Ванильный сахар – 1 пак.

Способ приготовления:

  1. Молотый и растворимый кофе поместите в марлю, сделайте мешочек и опустите в лимонный сок.
  2. К абрикосовой основе добавьте сахар.
  3. Мешочек с кофе опустите в кастрюлю.
  4. Проварите 15 минут, в конце добавьте ванильный сахар.
  5. Разлейте джем по банкам.

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Абрикосовый джем с орехами

Ингредиенты:

  • Абрикосы — 1 кг
  • Сахар – 600 г
  • Корица – 2 палочки
  • Мускатный орех – 1/3 ч. л.
  • Грецкий орех – 200 г
  • Лимон – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Лимон пропустите через мясорубку.
  2. К абрикосовой основе добавьте измельченный лимон, корицу, мускатный орех и сахар.
  3. Добавьте подсушенный грецкий орех, варите 10–15 минут.
  4. Разлейте джем по банкам.

Приятного аппетита!

Video: Топ-3 абрикосовых джемов за 30 минут от Татьяны Литвиновой

Как приготовить 3 разных по вкусу абрикосовых джема? Абрикосовый джем с апельсином или абрикосовый джем с кофе или орехами? Прсотые и быстрые рецепты в материале

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