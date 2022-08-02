Абрикосові джеми: 3 рецепти за 30 хвилин

Топ-3 абрикосових джемів за 30 хвилин від Тетяни Литвинової

А ви хочете приготувати цілих 3 види джему за 30 хвилин на основі абрикосів? Татяна Литвинова стверджує, що це цілком реально, і вона поділилася секретами швидкого та економного приготування улюблених ласощів дитинства!

Апельсиновий джем

Інгредієнти:

Абрикоси – 1 кг

Апельсини – 2 шт.

Цукор – 1 кг

Спосіб приготування:

Апельсин зі шкіркою розріжте на 4 частини, видаліть кісточки. Пропустіть через м’ясорубку. Додайте апельсин та цукор до абрикосової основи. Варіть на повільному вогні 15 хвилин. Розлийте джем у банки.

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Кавово-ванільний джем

Інгредієнти:

Абрикоси – 1 кг

Цукор – 500 г

Кава зернова мелена – 5 ст. л.

Розчинна кава – 2 ч. л.

Лимон – 1 шт.

Ванільний цукор – 1 пак.

Спосіб приготування:

Мелену та розчинну каву помістіть в марлю, зробіть мішечок та опустіть в лимонний сік. До абрикосової основи додайте цукор. Мішечок з кавою опустіть в каструлю. Проваріть 15 хвилин, в кінці додайте ванільний цукор. Розлийте джем у банки.

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Абрикосовий джем з горіхами

Інгредієнти:

Абрикоси – 1 кг

Цукор – 600 г

Кориця – 2 упак.

Мускатний горіх – 1/3 ч. л.

Волоський горіх – 200 г

Лимон – 1 шт.

Спосіб приготування:

Лимон пропустіть через м’ясорубку. До абрикосової основи додайте подрібнений лимон, корицю, мускатний горіх і цукор. Додайте підсушений волоський горіх, варіть 10–15 хвилин. Розлийте джем у банки.

Смачного!

Video: Топ-3 абрикосових джемів за 30 хвилин від Тетяни Литвинової Як приготувати 3 різні за смаком абрикосових джеми? Абрикосовий джем з апельсином, чи абрикосовий джем з кавою чи горіхами? Прості і швидкі рецепти в матеріалі