Варенье из слив: пошаговый рецепт

Варенье из слив с шоколадом: пошаговый рецепт от финалиста «МастерШеф. Профессионалы»

Варенье из слив с шоколадным вкусом ‒ спорим, вы такого никогда не пробовали? А зря: это варенье из слив готовится просто и быстро. Лакомство получается ароматным и очень вкусным. Такое варенье из слив с шоколадным вкусом придется очень кстати в холодные зимние вечера к чашке чая или глинтвейна. Финалист проекта «МастерШеф. Профессионалы» Юрий Негрич рассказал, как приготовить варенье из слив со вкусом шоколада.

Больше по теме: Варенье из вишни: три уникальных рецепта на зиму

Ингредиенты:

сливы ‒ 2 кг

сахар ‒ 1 кг

какао-порошок ‒ 5 ст. л.

ванилин ‒ 2 ч. л.

Больше по теме: Топ-3 абрикосовых джемов за 30 минут от Татьяны Литвиновой

Приготовление:

Сливу для варенья выбирайте упругую, нужно, чтобы ягода была не переспевшая. Тщательно промойте ягоды и удалите из них косточки. Для удобства можете разрезать сливы пополам. В посуду со сливами, из которых уже удалены косточки, насыпьте 0.5 кг сахарного песка. После этого оставьте ягоды с сахаром настояться сутки (нужно, чтобы сливы выделили сок). По прошествии суток добавьте в сливы с сахаром какао, ванилин и 0.5 кг сахара, который остался еще не задействованным, предварительно перемешав все сухие ингредиенты. После этого перемешайте всю смесь и поставьте вариться на медленный огонь в течение 40 минут. В процессе варки варенья из слив помешивайте получившуюся ароматную смесь. Баночки для варенья необходимо простерилизовать. Еще горячее варенье из слив распределите по банкам и закатайте их. Банки с вареньем из слив нужно перевернуть до остывания.

Все, ваше варенье из слив с шоколадным вкусом готово. Не забудьте убрать банки в темное прохладное место!

Больше по теме: Клубничное варенье: рецепт приготовления на зиму

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ