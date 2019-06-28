Клубничное варенье: рецепт приготовления на зиму от Дмитрия Касапа
28.06.2019
Клубничное варенье на зиму — невероятно вкусное и полезное лакомство. А приготовить его совсем несложно: для этого вам понадобятся зрелые упругие ягоды с хвостиками, сахар и немного лимона. Как варить варенье из клубники, чтобы ягоды сохранили форму и получился густой сироп, рассказал участник «МастерШеф. Профессионалы» Дмирий Касап.
Как приготовить клубничное варенье
Ингредиенты:
- клубника — 2 кг
- сахар — 1,5 кг
- лимон — 2 кружочка
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Способ приготовления:
- Переложите чистую клубнику в эмалированную кастрюлю и покройте ее сахаром.
- Оставьте кастрюлю в холодильнике на сутки, чтобы клубника постепенно отдала сок.
- Поставьте кастрюлю с клубникой на плиту и на среднем огне доведите до кипения, постоянно помешивая.
- Сделайте минимальный огонь и дайте варенью покипеть еще 10 минут, постоянно помешивайте и снимайте пенку.
- Осторожно достаньте ягоды из сиропа и выложите в широкую емкость.
- Продолжайте варить сироп еще час на небольшом огне.
- Нарежьте кружочки лимона на маленькие кусочки и через час добавьте его в сироп.
- Варите сироп еще 1–2 часа, в зависимости от желаемой густоты варенья. Чтобы получилось густое варенье, уварите сироп на треть.
- Верните в сироп ягоды клубники и варите еще около часа на медленном огне, помешивая.
- Снимите пенку и разлейте горячее варенье по сухим пастеризованным банкам.
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