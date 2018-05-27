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Телеканал СТБ / Как заморозить клубнику правильно

Как заморозить клубнику правильно

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Клубника – одна из самых вкусных и ароматных ягод. Хотите полакомиться ею не только в летний период, но и в холодные зимние дни? Тогда вам стоит узнать, как заморозить клубнику правильно!

Как заморозить клубнику на зиму? Узнайте лучшие советы в нашем материале

Как заморозить клубнику на зиму? Узнайте лучшие советы в нашем материале

Для того чтобы правильно заморозить клубнику на зиму, стоит учесть несколько простых, но важных правил.

Выбор клубники

Начинать стоит с выбора ягоды для заморозки, ведь далеко не каждая подойдет. Мы уже рассказали вам, как выбрать вкусную клубнику. Эти советы актуальны и для заморозки лакомства. Вам необходима спелая и твердая ягода. Отдайте предпочтение средней и мелкой клубнике – она лучше замораживается.

Подготовка клубники и посуды для заморозки

Ягоды нужно перебрать, оставив только хорошую и твердую клубнику, после чего промыть. Бытует мнение, что не стоит мыть клубнику перед заморозкой, но с купленным плодом так лучше не экспериментировать. Для того чтобы ягода не потеряла свой вкус и целостность, мойте ее быстро и аккуратно. Прополосните клубнику небольшими порциями в прохладной воде, чтобы не повредить нежные ягоды. После этого разложите клубнику на бумажном полотенце в один слой, оставив ее до полного высыхания.
Чистой и сухой должна быть также посуда для заморозки. Вам подойдет пластиковая посуда, одноразовые контейнеры, а также полиэтиленовые пакеты (стоит учесть, что в процессе хранения они могут порваться).

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Способы заморозки

Для того чтобы заморозить клубнику правильно, сохранив ее вкус и форму, существует несколько вариантов:

– Отправьте просушенную клубнику в морозильную камеру на несколько часов, разложив в один слой. Сделать это будет удобно в тарелке или на разделочной доске. После того как клубника слегка заморозится, достаньте ее и пересыпьте в контейнеры или пакеты. Такой шаг поможет сохранить ее форму.

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– Если вы хотите сохранить сладость и вкус клубники, можно добавить немного сахара или сахарной пудры. Предварительно отправьте просушенную ягоду на 1-2 часа в морозильную камеру. После этого, укладывая в посуду для длительного хранения, каждый слой ягоды посыпьте сахарной пудрой или мелким сахаром из расчета 200-300 г на 1 кг клубники.

– Также существует вариант заморозки клубники в перетертом виде. Сухую и чистую ягоду с помощью блендера доведите до состояния пюре. Полученную массу залейте в подготовленную посуду и отправьте в морозильную камеру. Сахар вы можете добавить сразу или же после – наслаждаясь лакомством в любое время года. Один из плюсов такого варианта заморозки – для приготовления клубничного пюре подойдет и пустившая сок ягода.

Стоит учесть, что повторной заморозки ягода не переносит, поэтому разделите клубнику на несколько частей, отправляя в морозильную камеру.

Теперь вы знаете, как правильно заморозить клубнику. Эти легкие советы позволят вам в любой момент полакомиться витаминной и очень вкусной ягодой!

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