Ищете как приготовить клубничный джем? Сезон клубники проходит быстро, нужно успеть и свежей наесться и заготовки на зиму сделать. Ведь так приятно зимой открыть баночку клубничного джема, полить им сырники, чизкейк или мороженное и на несколько минут ощутить аромат лета. Рецепт приготовления на зиму клубничного джема вы найдете в нашем материале.

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Ингредиенты:

1 кг клубники

150 гр сахара

1,5 ст.л. сахарной пудры

1,5 ст.л. лимона

1,5 ст.л. агар-агара

2 ч.л. ванильного экстракта (по желанию)

Способ приготовления:

Клубнику помыть, удалить хвостики и порезать на небольшие кусочки Переложить ягоды в большую миску и засыпать сахаром. Миску с клубникой поставить на огонь и довести до кипения. Варить около 10 минут, периодически перемешивать и снимать пену. За пару минут до того как выключать огонь добавить лимонный сок, агар-агар, ванильный экстракт и хорошо перемешать. Остудить и пюрировать с помощью погружного блендера (можно обычным). Перелить джем в заранее простерилизованные банки и закатать крышками.

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