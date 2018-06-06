Ищете как приготовить клубничный джем? Сезон клубники проходит быстро, нужно успеть и свежей наесться и заготовки на зиму сделать. Ведь так приятно зимой открыть баночку клубничного джема, полить им сырники, чизкейк или мороженное и на несколько минут ощутить аромат лета. Рецепт приготовления на зиму клубничного джема вы найдете в нашем материале.
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Ингредиенты:
- 1 кг клубники
- 150 гр сахара
- 1,5 ст.л. сахарной пудры
- 1,5 ст.л. лимона
- 1,5 ст.л. агар-агара
- 2 ч.л. ванильного экстракта (по желанию)
Способ приготовления:
- Клубнику помыть, удалить хвостики и порезать на небольшие кусочки
- Переложить ягоды в большую миску и засыпать сахаром.
- Миску с клубникой поставить на огонь и довести до кипения.
- Варить около 10 минут, периодически перемешивать и снимать пену.
- За пару минут до того как выключать огонь добавить лимонный сок, агар-агар, ванильный экстракт и хорошо перемешать.
- Остудить и пюрировать с помощью погружного блендера (можно обычным).
- Перелить джем в заранее простерилизованные банки и закатать крышками.
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