Як вибрати сімейного лікаря: медична реформа в Україні

1 квітня в рамках медичної реформи стартувала загальнонаціональна кампанія «Обери свого лікаря». Тепер кожен українець має право сам вирішувати, якому фахівцеві довірити своє здоров’я та здоров’я своєї родини, а витрати за медичне обслуговування покриває держава. Все, що від вас потрібно, – підписати декларацію з лікарем, якому ви довіряєте. Докладніше про те, як це зробити, читайте в матеріалі.

Крок 1. Визначтеся з лікарем

Ви можете вибрати будь-якого терапевта для дорослого, педіатра для дитини чи сімейного лікаря для всіх членів сім’ї, незалежно від вашого місця проживання або реєстрації. Чи буде це медичний працівник, у якого ви спостерігалися раніше і залишилися задоволені, або ж лікар, якого вам порадили ваші родичі, сусіди, друзі або колеги, не має значення. Крім того, ви можете запросити інформацію про лікарів будь-якої поліклініки в місцевому відділі охорони здоров’я чи безпосередньо в реєстратурі вибраної медичної установи. У Національній електронній системі охорони здоров’я є онлайн-карта медичних установ, де можна вибрати лікаря.

Зверніть увагу! У будь-який момент ви маєте право укласти договір з іншим медпрацівником, якщо з якихось причин не хочете продовжувати обслуговуватися у попереднього. Відмовити вам можуть тільки в тому випадку, якщо вибраний лікар вже набрав максимальну рекомендовану кількість пацієнтів (терапевт – 2000, сімейний лікар – 1800, педіатр – 900).

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Крок 2. Підпишіть декларацію

Документи, які знадобляться для укладання договору з лікарем, – ваш паспорт та ідентифікаційний код. Батьки, що вибирають педіатра, повинні взяти також свідоцтво про народження дитини. Уповноважена особа медустанови внесе дані в систему, а вам залишиться тільки підписати два примірники роздрукованої декларації, один із яких ви заберете з собою. Працівник установи накладе електронний цифровий підпис і надішле декларацію в систему «Електронне здоров’я», де зберігатиметься вся інформація про стан вашого здоров’я. Тепер витрати за ваше медичне обслуговування покриватиме Національна служба здоров’я України.

Крок 3. Звертайтеся по допомогу за першої потреби

Ви можете звертатися до свого лікаря з будь-якими питаннями, пов’язаними зі здоров’ям: щоб проконсультуватися, обстежитися, отримати лікування, направлення до вузькопрофільних спеціалістів, рецепти ліків або медичні довідки (наприклад, в басейн). У період, коли ваш лікар у відпустці або на лікарняному, медзаклад забезпечить заміну. Перебуваючи в іншому місті, за потреби ви можете звернутися в найближчий черговий центр первинної допомоги.

Важливі моменти:

підписання декларації – безкоштовно;

кінцевого терміну підписання декларації немає: ви можете вибрати лікаря тоді, коли вам буде зручно;

термін дії декларації необмежений;

якщо ви вирішили змінити лікаря, анулювати стару декларацію не потрібно: це відбудеться автоматично після підписання договору з іншим медпрацівником.

Будьте здорові!

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