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Телеканал СТБ / Валерій Ославський розповів, як обрати лікаря

Валерій Ославський розповів, як обрати лікаря

Телеканал СТБ

З 17 по 31 травня у столичному Центрі української культури та мистецтв проходить перша унікальна фотовиставка з героями медичного реаліті «Я соромлюсь свого тіла». В рамках фотопроекту можна безкоштовно відвідати цікаві та корисні лекції від спікерів СТБ. Так, Валерій Ославський, ортопед-травматолог і незмінний ведучий «Я соромлюсь свого тіла», розповів про те, які права має кожен українець, звертаючись по медичну допомогу, а також як обрати лікаря і побудувати з ним ефективну комунікацію. Читайте поради і дивіться відео!

2018-05-30_173553

Валерій Ославський почав бесіду з однієї з найактуальніших тем: що ви можете і не можете в боротьбі за своє здоров’я в рамках правового поля. Виявляється, кожен українець має право на:

  • отримання професійної якісної медичної допомоги;
  • отримання інформації про діагноз, методи лікування, його позитивні та негативні наслідки;
  • отримання інформації про медичний заклад і фахівців, які надають послугу або допомогу;
  • надання сертифікатів, ліцензій, документів, що підтверджують рівень акредитації.

За словами Валерія Ославського, якщо хоча б один із пунктів виконувати відмовляються, пацієнту краще встати і піти. Адже в такому випадку не тільки порушуються ваші права, а й може постраждати здоров’я: гарантії якості отримуваних послуг немає.

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Що дуже важливо: за законом ви маєте право обрати собі лікаря. Якщо раніше кожен громадянин був територіально прив’язаний до одного медзакладу, то сьогодні рішення, де і у кого лікуватися, можна приймати самостійно. Для цього потрібно написати заяву на ім’я головного лікаря тієї лікарні, в якій ви хочете отримати допомогу. Інша справа – вибір хорошого і надійного фахівця.

«Пам’ятайте про те, що лікар, який себе поважає, ніколи не дозволить собі зустріти вас сидячи, – поділився Валерій Ославський. – Лікар, який себе поважає, ніколи не дозволить собі сидіти, коли ви стоїте і розповідаєте про свою проблему. Якщо ви це бачите – все, потрібно йти. Людина, яка спілкується з вами про вашу хворобу, не може звертатися до вас на «ти» – тільки на «ви». Лікар повинен не лише вас вислухати, а й поставити 56 навідних запитань, щоб зорієнтуватися в проблемі.»

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Також ортопед-травматолог зазначив, як важливе поважне ставлення до пацієнта зі сторони лікаря. Справжній професіонал буде ставитися до вас з повагою, незважаючи на втому і недосипання, і ви повинні це відчути.

Дізнайтеся більше з відео:

Video: Валерій Ославський розповів, як обрати лікаря

Валерій Ославський, ортопед-травматолог і незмінний ведучий «Я соромлюсь свого тіла», розповів про те, які права має кожен українець, звертаючись по медичну допомогу, а також як обрати лікаря і побудувати з ним ефективну комунікацію. Читайте поради і дивіться відео!

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