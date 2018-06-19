Как выбрать семейного врача: медицинская реформа в Украине

1 апреля в рамках медицинской реформы стартовала общенациональная кампания «Выбери своего врача». Теперь каждый украинец вправе сам решать, какому специалисту доверить свое здоровье и здоровье своей семьи, а расходы за медицинское обслуживание покрывает государство. Все, что от вас требуется, – подписать декларацию с врачом, которому вы доверяете. Подробнее о том, как это сделать, читайте в материале.

Шаг 1. Определитесь с врачом

Вы можете выбрать любого терапевта для взрослого, педиатра для ребенка или семейного врача для всех членов семьи, независимо от вашего места проживания или регистрации. Будет это медицинский работник, у которого вы наблюдались ранее и остались довольны, или же врач, которого вам посоветовали ваши родственники, соседи, друзья или коллеги, не имеет значения. Кроме того, вы можете запросить информацию о врачах любой поликлиники в местном отделе охраны здоровья или непосредственно в регистратуре выбранного медицинского учреждения. В Национальной электронной системе охраны здоровья есть онлайн-карта медицинских учреждений, где можно выбрать врача.

Обратите внимание! В любой момент вы имеете право заключить договор с другим медработником, если по каким-то причинам не хотите продолжать обслуживаться у предыдущего. Отказать вам могут только в том случае, если выбранный врач уже набрал максимальное рекомендованное количество пациентов (терапевт – 2000, семейный врач – 1800, педиатр – 900).

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Шаг 2. Подпишите декларацию

Документы, которые понадобятся для заключения договора с врачом, – ваш паспорт и идентификационный код. Родители, выбирающие педиатра, должны взять также свидетельство о рождении ребенка. Уполномоченное лицо медучреждения внесет данные в систему, а вам останется только подписать два экземпляра распечатанной декларации, один из которых вы заберете с собой. Работник учреждения наложит электронную цифровую подпись и отправит декларацию в систему «Электронное здоровье», где будет хранится вся информация о состоянии вашего здоровья. Теперь расходы за ваше медицинское обслуживание будет покрывать Национальная служба здоровья Украины.

Шаг 3. Обращайтесь за помощью при первой необходимости

Вы можете обращаться к своему врачу с любыми вопросами, связанными со здоровьем: чтобы проконсультироваться, обследоваться, получить лечение, направление к узкопрофильным специалистам, рецепты лекарств или медицинские справки (например, в бассейн). В период, когда ваш врач находится в отпуске или на больничном, медучреждение обеспечит замену. Находясь в другом городе, при необходимости вы можете обратиться в ближайший дежурный центр первичной помощи.

Важные моменты:

подписание декларации – бесплатно;

конечного срока подписания декларации нет: вы можете выбрать врача тогда, когда вам будет удобно;

срок действия декларации неограничен;

если вы решили сменить врача, аннулировать старую декларацию не нужно: это произойдет автоматически после подписания договора с другим медработником.

Будьте здоровы!

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