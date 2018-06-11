Якщо ви стежите за модою і намагаєтеся не відставати від трендів, пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою модних новинок на літо 2018 року. Ми розповімо, який одяг і які аксесуари допоможуть створити стильний і сучасний образ для теплої пори. Лише наймодніші тренди сезону літо-2018 – в нашому матеріалі з фото!

Укорочені топи

Модні новинки літа 2018 року – мініатюрні бра, які можна носити з блузками і прозорими туніками, однотонні топи з баскою і воланами, моделі через одне плече, а також лаконічні, але досить сміливі топи зі шкіри.

Одягти таку красу можуть собі дозволити не тільки ті, хто всю зиму не вилазив з тренажерного залу, а й дівчата з пишними формами. Головне, правильно підібрати низ. Якщо ви не хочете відкривати живіт, носіть укорочений топ з брюками або спідницею із завищеною талією.

Ще один модний лайфхак: поверх спокусливого топа можна надягти сорочку і застебнути тільки на нижні ґудзики. Образ вийде в міру відвертим, а недоліки будуть приховані.

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Солом’яні сумки

Уже минулого року місткі солом’яні сумки стали носити не лише на пляжі, а й у місті.

Цього літа вони як і раніше в тренді, але окремої уваги заслуговують варіанти з незвичайним дизайном: у вигляді кошика для пікніка, строгих геометричних форм, прикрашені помпонами і вишивкою, зі шкіряними або пластиковими вставками.

Канотьє

Ще один елемент колись курортного гардеробу обіцяє зайняти перші позиції в списку найбільш модних трендів на літо 2018 року. Один тільки цей солом’яний аксесуар здатний вмить оживити монотонний і нудний образ, додати легкості та змусити ненадовго забути, що перебуваємо ми не в тропічних, а в кам’яних джунглях.

До того ж дуже практично: капелюшок з пласким дном захистить і від сонця, і від несподіваного літнього дощику.

Вінтажні окуляри

На радість шанувальників 90-х або, принаймні, любителів фільму «Матриця» мода на тонкі окуляри повертається. Але враховуйте, що супервузькі футуристичні моделі личать не всім. Якщо вас долають сумніви, почніть із трикутних окулярів, які за формою більше нагадують класичні та елегантні cat eyes.

Зверніть увагу: тонкі окуляри – аксесуар міського гардеробу, адже вони не забезпечують належного UV-захисту. Для пляжу краще зупинитися на більш широких варіантах.

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Кюлоти

Щоб вибрати класичні брюки або навіть звичайні джинси, деколи треба заморочитися і витратити чимало часу: багато моделей пасують далеко не всім. Чого не скажеш про укорочені спідниці-брюки – кюлоти.

Вони вигідно підкреслюють талію, додають стрункості, приховують вади фігури і на відміну від, наприклад, бриджів, не вкорочують ноги. Якщо вас цікавить мода літа 2018 року, обов’язково поповніть свій гардероб парочкою стильних кюлотів.

Роздільні сукні

Ще один спосіб носити укорочені топи, про які ми говорили вище, – зі спідницею в тон. Враховуйте, що чим більший виріз між верхом і низом, тим довшою має бути спідниця. В іншому випадку замість хвилюючого образу ви отримаєте вульгарний наряд. До речі, чудовий спосіб подарувати друге життя старій обридлій сукні – розрізати її на кроп-топ і спідницю.

Металеві кільця

Кілька років тому на піку популярності були невеликі колечка на чокерах, аксесуарах для волосся і застібках – взуття, спідниць або штанів. Цього літа пропонуємо придивитися до більш масивних варіантів. Підвісне кільце на лаконічному шкіряному ремені органічно доповнить і casual-образ, і діловий.

Також цікаво виглядають пояси з кільцем-петлею: в нього протягують і затягують пояс, фіксуючи потрібний об’єм.

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У спортивному стилі

Модний одяг літа 2018 року важко уявити без спортивних костюмів, які сьогодні набувають все жіночніших силуетів. З такого різноманіття ви з легкістю оберете елементи гардеробу в спортивному стилі, які не соромно надіти і під витончені підбори, і з елегантною сукнею.

Носити спортивний костюм повністю – необов’язково. Можна поєднувати окремі його деталі з більш повсякденним одягом. Наприклад, ніжний пастельний бомбер і білі джинси.

Сукня-комбінація

Сукні на тонких бретелях і майки з мереживними вставками в білизняному стилі – один із ключових літніх трендів 2018 року.

Такий одяг самодостатній, тому поєднувати його краще з виробами нейтральних кольорів і з простим кроєм.

Шнурівка

Трикотажні топи, блузки, спідниці міді та casual-сукні завдяки зав’язкам мають незвичний дизайн. Найбільш пікантно виглядають повсякденні моделі з корсетною шнурівкою: талія відразу ж стає чіткіше окресленою, а вбрання – трохи хуліганським.

Зав’язки можуть бути як спереду, відкриваючи зону декольте, так і внизу на спині, імітуючи пояс із корсета. Крім того, вітається шнурівка і на інших елементах гардеробу – взутті, сумках, аксесуарах.

Експериментуйте і будьте в тренді!

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