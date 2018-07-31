Если вы следите за модой и стараетесь не отставать от трендов, предлагаем ознакомиться с нашей подборкой модных новинок на лето 2018 года. Мы расскажем, какая одежда и какие аксессуары помогут создать стильный и современный образ для жаркой поры. Только самые модные тренды сезона лето-2018 – в нашем материале с фото!

Укороченные топы

Модные новинки лета 2018 года – миниатюрные бра, которые можно носить с блузками и прозрачными туниками, однотонные топы с баской и воланами, модели на одно плечо, а также лаконичные, но достаточно смелые топы из кожи.

Надеть такую красоту могут себе позволить не только те, кто всю зиму не вылезал из тренажерного зала, но и девушки с пышными формами. Главное, правильно подобрать низ. Если вы не хотите открывать живот, носите укороченный топ с брюками или юбкой с завышенной талией.

Еще один модный лайфхак: поверх соблазнительного топа можно надеть рубашку и застегнуть только на нижние пуговицы. Образ получится в меру откровенным, а недостатки будут скрыты.

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Соломенные сумки

Уже в прошлом году вместительные соломенные сумки стали носить не только на пляже, но и в городе.

Этим летом они по-прежнему в тренде, но отдельного внимания заслуживают варианты с необычным дизайном: в виде корзинки для пикника, строгих геометрических форм, украшенные помпонами и вышивкой, с кожаными или пластиковыми вставками.

Канотье

Еще один элемент некогда курортного гардероба обещает занять первые позиции в списке самых модных трендов на лето 2018 года. Один только этот соломенный аксессуар способен вмиг оживить монотонный и скучный образ, добавить легкости и заставить ненадолго забыть, что находимся мы не в тропических, а в каменных джунглях.

К тому же очень практично: шляпка с плоским дном защитит и от солнца, и от нежданного летнего дождика.

Винтажные очки

На радость поклонников 90-х или, по крайней мере, любителей фильма «Матрица», мода на тонкие очки возвращается. Но учитывайте, что суперузкие футуристичные модели идут не всем. Если вас одолевают сомнения, начните с треугольных очков, которые по форме больше напоминают классические и элегантные cat eyes.

Обратите внимание: тонкие очки – аксессуар городского гардероба, так как они не обеспечивают должной UV-защиты. Для пляжа лучше остановиться на более широких вариантах.

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Кюлоты

Чтобы выбрать классические брюки или даже обычные джинсы, порой нужно заморочиться и потратить немало времени. Ведь многие модели идут далеко не всем. Чего не скажешь про укороченные юбки-брюки – кюлоты. Они выгодно подчеркивают талию, стройнят, скрывают изъяны фигуры и в отличие от, например, бриджей, не укорачивают ноги.

Если вас интересует мода лета 2018 года, обязательно пополните свой гардероб парочкой стильных кюлотов.

Раздельные платья

Еще один способ носить укороченные топы, о которых мы говорили выше, – с юбкой в тон. Учитывайте, что чем больше вырез между верхом и низом, тем длиннее должна быть юбка. В противном случае вместо волнующего образа вы получите вульгарный и вызывающий наряд. Кстати, отличный способ реанимировать старое поднадоевшее платье – разрезать его на кроп-топ и юбку.

Металлические кольца

Несколько лет назад на пике популярности находились небольшие колечки на чокерах, аксессуарах для волос и застежках – обуви, юбок или брюк. Этим летом предлагаем присмотреться к более массивным вариантам. Подвесное кольцо на лаконичном кожаном ремне органично дополнит и casual-образ, и деловой.

Также интересно выглядят пояса с кольцом-петлей: в него продевают и затягивают пояс, фиксируя нужный объем.

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В спортивном стиле

Модную одежду лета 2018 года трудно представить без спортивных костюмов, которые сегодня обретают все более женственные силуэты. Из такого многообразия вы без труда выберете элементы гардероба в спортивном стиле, которые не стыдно надеть и под изящный каблук, и с элегантным платьем.

Носить спортивный костюм целиком – необязательно. Можно сочетать отдельные его детали с более повседневной одеждой. Например, нежный пастельный бомбер и белые джинсы.

Платье-комбинация

Платья на тонких бретелях и майки с кружевными вставками в бельевом стиле – один из ключевых летних трендов 2018 года.

Такая одежда самодостаточна, поэтому сочетать ее лучше всего с изделиями с простым кроем и нейтральных цветов.

Шнуровка

Трикотажные топы, блузки, юбки миди и casual-платья благодаря завязкам выглядят интересно и необычно. Наиболее пикантно смотрятся повседневные модели с корсетной шнуровкой: талия сразу же становится четко очерченной, а образ – чуточку более хулиганским.

Располагаться завязки могут как спереди, приоткрывая зону декольте, так и внизу на спине, имитируя пояс из корсета. Кроме того, приветствуется шнуровка и на других элементах гардероба – обуви, сумках, аксессуарах.

Экспериментируйте и будьте в тренде!

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