PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Сумка на пояс: с чем носить сумку-бананку летом 2018

Сумка на пояс: с чем носить сумку-бананку летом 2018

Телеканал СТБ

Долгое время сумка-бананка считалась атрибутом тех, кому по долгу службы нужно держать руки свободными и в то же время иметь быстрый доступ к деньгам – например, кассиров или контроллеров. В 90-х аксессуар начал появляться и в молодежных гардеробах – как дополнение преимущественно к спортивному стилю. А в 2018 мода на поясные сумки возросла в десятки раз: сегодня это повседневный элемент гардероба, который эффектно смотрится и с джинсами, и с платьем. Самые интересные идеи, с чем носить сумки на пояс, найдете в нашем материале!

woman glitter and shiny bum bag

Не так давно классические текстильные сумки-бананки начали выполнять из самых разных материалов – натуральной или эко-кожи, бархата, прозрачного пластика, меха. Носить их можно на линии талии, выгодно ее подчеркивая, на бедрах или через плечо. Рассмотрим подробнее самые выгодные сочетания сумки на пояс и одежды.

Читайте также: Модная летняя обувь 2018: босоножки на любой вкус

С белой рубашкой

Как сделать офисный образ нескучным? Подчеркнуть талию не обычным ремешком, а стильной сумочкой. Универсальные оттенки – черный и коричневый. Впрочем, если в целом наряд монохромный, яркая бананка вполне может стать основным акцентом, не нарушая строгий ансамбль.

мода лето 2018, сумка на пояс, бананка

С летним сарафаном

Недавно мы рассказывали, какие летние платья будут в моде в 2018 году. Один из must-have жаркого сезона – легкий сарафан с пестрой расцветкой. Здесь главное соблюсти баланс: отдавайте предпочтение либо нейтральным оттенкам, либо постарайтесь подобрать поясную сумку, которая будет перекликаться с цветами платья.

с чем носить сумки бананки

С джинсами

Беспроигрышный вариант на все времена. Независимо от дизайна, принта и цветового решения, сумка на пояс будет хорошо сочетаться с самой удобной и повседневной одеждой – старыми добрыми джинсами.

с чем носить сумки на пояс

С вечерним платьем

Если вам нравится находиться в центре внимания, комбинация поясной сумки и женственного платья макси- или миди-длины точно не даст остаться незамеченной на светском мероприятии. Достаточно похулиганить и заменить привычный клатч стильной бананкой – и вуаля!

сумка бананка

Читайте также: Платья на выпускной 2018: модные тренды

С шортами

Активным девушкам, которые любят много двигаться и заниматься спортом, точно придется по душе сочетание любимых шорт и поясной сумки. Самое необходимое при себе, комфортно, не жарко, но при этом – актуально и модно.

180328481M200F2_222

С юбкой

Тем, кто не решается надевать поясную сумку поверх вечернего платья, предлагаем начать с менее дерзкой комбинации. Кожаные и бархатные бананки добавят романтичному и кокетливому образу с плиссированной юбкой немного перчинки.

club-monaco-tilli-skirt-gg-maull-belt-bag-1

С костюмом

Еще несколько лет назад деловой костюм, подпоясанный компактной бананкой, вызвал бы недоумевающие взгляды. Но сегодня – запрет окончательно снят! Расклешенные брюки, приталенный пиджак и традиционные для офисных нарядов принты в полоску и клетку эффектно смотрятся с лаконичной сумочкой на поясе.

belt-bag-trend-wear-multiple-ways-waist-fanny-pack-or-cross-body-shoulder-striped-suit-chloe-veronica-beard9

Читайте также: Повязка на голову или платок в стиле бохо: как завязать и с чем носить

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить