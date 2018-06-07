Долгое время сумка-бананка считалась атрибутом тех, кому по долгу службы нужно держать руки свободными и в то же время иметь быстрый доступ к деньгам – например, кассиров или контроллеров. В 90-х аксессуар начал появляться и в молодежных гардеробах – как дополнение преимущественно к спортивному стилю. А в 2018 мода на поясные сумки возросла в десятки раз: сегодня это повседневный элемент гардероба, который эффектно смотрится и с джинсами, и с платьем. Самые интересные идеи, с чем носить сумки на пояс, найдете в нашем материале!

Не так давно классические текстильные сумки-бананки начали выполнять из самых разных материалов – натуральной или эко-кожи, бархата, прозрачного пластика, меха. Носить их можно на линии талии, выгодно ее подчеркивая, на бедрах или через плечо. Рассмотрим подробнее самые выгодные сочетания сумки на пояс и одежды.

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С белой рубашкой

Как сделать офисный образ нескучным? Подчеркнуть талию не обычным ремешком, а стильной сумочкой. Универсальные оттенки – черный и коричневый. Впрочем, если в целом наряд монохромный, яркая бананка вполне может стать основным акцентом, не нарушая строгий ансамбль.

С летним сарафаном

Недавно мы рассказывали, какие летние платья будут в моде в 2018 году. Один из must-have жаркого сезона – легкий сарафан с пестрой расцветкой. Здесь главное соблюсти баланс: отдавайте предпочтение либо нейтральным оттенкам, либо постарайтесь подобрать поясную сумку, которая будет перекликаться с цветами платья.

С джинсами

Беспроигрышный вариант на все времена. Независимо от дизайна, принта и цветового решения, сумка на пояс будет хорошо сочетаться с самой удобной и повседневной одеждой – старыми добрыми джинсами.

С вечерним платьем

Если вам нравится находиться в центре внимания, комбинация поясной сумки и женственного платья макси- или миди-длины точно не даст остаться незамеченной на светском мероприятии. Достаточно похулиганить и заменить привычный клатч стильной бананкой – и вуаля!

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С шортами

Активным девушкам, которые любят много двигаться и заниматься спортом, точно придется по душе сочетание любимых шорт и поясной сумки. Самое необходимое при себе, комфортно, не жарко, но при этом – актуально и модно.

С юбкой

Тем, кто не решается надевать поясную сумку поверх вечернего платья, предлагаем начать с менее дерзкой комбинации. Кожаные и бархатные бананки добавят романтичному и кокетливому образу с плиссированной юбкой немного перчинки.

С костюмом

Еще несколько лет назад деловой костюм, подпоясанный компактной бананкой, вызвал бы недоумевающие взгляды. Но сегодня – запрет окончательно снят! Расклешенные брюки, приталенный пиджак и традиционные для офисных нарядов принты в полоску и клетку эффектно смотрятся с лаконичной сумочкой на поясе.

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