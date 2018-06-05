PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Модные платья на лето 2018: варианты в фотографиях

Модные платья на лето 2018: варианты в фотографиях

Телеканал СТБ

При выборе модных летних платьев в этом году делаем ставку на женственность и элегантность: на пике популярности летящие силуэты, «невесомые» ткани и нежные оттенки. А еще – легкомысленные оборки, кокетливо открытые плечи и флористические мотивы. Больше о том, какие летние платья будут в моде в 2018 году, узнаете из нашей фотоподборки!

Полоска

Полосатые платья в морском стиле создадут летнее настроение, даже если долгожданный отпуск еще не скоро.

Трендовые летние платьямодамода 2018 мода лето 2018 модные платья, модные летние платья, летние платья 2018, модные летние платья 2018 модные платья, модные летние платья, летние платья 2018, модные летние платья 2018

Срезанные плечи

Предыдущий тренд как нельзя лучше сочетается с кокетливыми моделями, открывающими плечи.

Luxury travel woman in black and white beachwear walking taking a stroll on sand summer beach. Girl tourist on summer holiday holding sun hat and yellow sunglasses at vacation resort модные платья, модные летние платья, летние платья 2018, модные летние платья 2018 модные платья, модные летние платья, летние платья 2018, модные летние платья 2018 модные платья, модные летние платья, летние платья 2018, модные летние платья 2018

Читайте также: Купальники 2018: модные варианты в фото

Цветочный узор

Модные летние платья сложно представить без самой знаковой расцветки теплого времени года – цветочной.

летние платья 2018, модные летние платья 2018летние платья 2018, модные летние платья 2018летние платья 2018, модные летние платья 2018летние платья 2018, модные летние платья 2018летние платья 2018, модные летние платья 2018

C запахом

Платье с запахом выгодно подчеркивает талию, скрывает недостатки и является идеальным решением для романтического ужина или прогулки под звездами.

aimee_song_of_style_dvf_wrap_dress_loeffler_randall_metallic_sandals мода, мода 2018, мода лето 2018smiling girl in white dress with hat walking on tropical beach at the sea

Свободный крой

Просторные фасоны подходят на каждый день – комфортно и стильно!

мода, мода 2018, мода лето 2018мода, мода 2018, мода лето 2018мода, мода 2018, мода лето 2018мода, мода 2018, мода лето 2018мода, мода 2018, мода лето 2018, модные платья, модные летние платья, летние платья 2018мода, мода 2018, мода лето 2018, модные платья, модные летние платья, летние платья 2018

Читайте также: Модная летняя обувь 2018: босоножки на любой вкус

Макси-сарафаны

Лето 2018 года невозможно представить без платьев в стиле макси. Выбирайте модель в зависимости от случая – повседневное пляжное, в спортивном стиле или вечернее.

летние платья 2018Enjoying free time.Young woman fashion lookbook model studio portraitbeautiful young woman in dress looking at camera while standing at resort in Egypt

В горошек

Не бойтесь экспериментировать: помимо классической черно-белой гаммы, в тренде «горошек» всевозможных цветов и размеров.

летние платья 2018Young beautiful polka-dot dressPortrait of young woman in summer dress against white walllong-haired woman in retro style dress

С воланами и оборками

Такой элемент делает любой наряд более нежным и легкомысленным. Оборки могут украшать и вырез платья, и подол, и даже рукава.

Woman in fashionable turquoise dressWoman on bike trip in the city during summerPortrait of happy fashion modelTravel tourist woman on pier against beautiful view on venetian chanal in Venice, Italyhappy beautiful girl in dress and sunglasses jumping and smiling at camera near white building in Egypt

Будьте в тренде!

Читайте также: Модные юбки 2018: какие выбрать

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить