Тепла пора року дарує купу можливостей для експериментів зі стилем. І один із найважливіших елементів образу в спекотну погоду – літнє взуття. Як обрати модні босоніжки або туфлі? Які тенденції диктує мода літа 2018? І як не помилитися з вибором? Все про модне літнє взуття знайдете в нашому матеріалі з фото.

Бохо-шик

Ми вже розповідали, як носити пов’язку або хустку в стилі бохо. Чудове доповнення до такого аксесуару – босоніжки або сандалі з відповідним дизайном. Це комфортний варіант на кожен день. Взуття-бохо відрізняється своєрідними сільськими мотивами, плоскою підошвою або товстою танкеткою і різноманітним декором – кольоровими китицями, помпонами, намистинами.

Найкраще поєднувати строкаті та яскраві босоніжки в такому стилі з натуральними тканинами, вільним кроєм і світлими відтінками.

Оксамит

У холодну пору року оксамитове взуття не надто практичне, адже вимагає ретельного догляду. А ось влітку – в самий раз! Модель підборів або босоніжок з цього матеріалу може бути максимально простою, виконаною або в дуже ніжних відтінках – рожевий кварц, світло-блакитний, молочно-білий, або, навпаки, в таких глибоких, як винний або смарагдово-зелений.

Саме по собі модне взуття з оксамиту вже здатне стати акцентом у вашому образі, тому зайвого декору на ньому краще уникати. Компромісний варіант – намистини у вигляді перлин або каблук контрастного кольору.

Босоніжки зі шкарпетками

Ви досі вважаєте, що босоніжки поверх колготок або шкарпеток – поганий смак? Час попрощатися з таким стереотипом! Восени і навесні найсміливіші модниці вже носили туфлі з мереживними жіночними шкарпетками і гольфами.

Спекотний сезон – не привід відмовлятися від тренду. Просто надавайте перевагу відкритому взуттю і невагомим матеріалам.

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На шнурівці

Сандалі-гладіатори на плоскому ходу або жіночні босоніжки на підборах з тонкою шнурівкою вище щиколоток – вирішувати вам.

Дівчатам невисокого зросту і власницям пишних форм із взуттям на зав’язках потрібно бути обережнішими: занадто висока шнурівка візуально вкорочує ноги.

З бахромою

Бахрома – справжній хіт літа 2018. Цей елемент можна знайти як у дизайні суконь, футболок і топів, так і в аксесуарах – сумках, ременях, прикрасах. Модна тенденція не обійшла стороною і взуття.

Навіть найпростіші та стримані моделі завдяки багатошаровій бахромі виглядають динамічно і свіжо. Вона може бути як в тон босоніжок, так і мати найрізноманітніше яскраве забарвлення.

Модні шльопанці

Прості та зручні шльопанці з курортного гардеробу впевнено перекочували у повсякденний. Якщо раніше таке взуття носили тільки на відпочинку, то сьогодні це один із головних трендів літнього сезону 2018. На відміну від гумових пляжних моделей, “міські” виконані з натуральної або еко-шкіри.

На піку популярності – лаконічні шльопанці без декору, на платформі, з ремінцями або шнурівкою, з об’ємним текстильним бантом, а також на невеликому каблучку.

Мюлі

Літнє взуття без задника знову в моді! Носок мюлів може бути відкритим, закритим або складатися з різноманітних стрічок і перфорацій. Головна умова – наявність каблука будь-якої висоти.

У традиційному варіанті він тонкий, але на прилавках магазинів можна побачити безліч моделей з важким каблуком або каблуком незвичайної форми. Для вечірнього виходу радимо придивитися до мюлів з хутром – грайливо і жіночно.

Стійкий каблук

Туфлі чи босоніжки на зручних товстих підборах – ще один привіт з минулого. Таке взуття користувалося популярністю в 70-х роках, а тепер знову вважається незамінним в гардеробі сучасної жінки. Лаконічний дизайн, широкий квадратний каблук висотою не більше 4 см і тонкий ремінець під щиколоткою – must-have для всіх, кого цікавить мода.

Будь-який образ із такими босоніжками миттєво стає дівочим і кокетливим.

Човники

Класичні туфлі-човники на шпильці середньої довжини, здається, ніколи не вийдуть з моди. Вони неймовірно вдало підкреслюють красу і витонченість жіночих ніжок, а до того ж – роблять будь-яке вбрання елегантним. Як і раніше, актуальна широка палітра кольорів – від універсального бежевого до їдкої фуксії. Шкіра може бути як матовою, так і лаковою.

Крім звичайних стриманих човників, модне взуття на літо 2018 неможливо уявити без оригінальних моделей. В тренді ультратонка шпилька і так званий «kitten heel» – мініатюрний каблучок.

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