Ведуча проекту «Зважені та щасливі»-8, популярний блогер і експерт із харчування поділилася своїми знаннями на лекції в рамках виставки «Я соромлюсь свого тіла». Мирослава Ульяніна розповіла про суперфуди, режим харчування, секретні інгредієнти корисної їжі та багато іншого. Подробиці – в матеріалі.

«Коли вчені дійшли до тієї категорії продуктів, яку назвали «суперфуд», вони з’ясували, що навіть в невеликих порціях знаходиться величезна кількість корисних мікроелементів. Звідси і назва, яка дослівно перекладається як «супер їжа», – сказала Мирослава.

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На лекції гості також дізналися про локальні суперфуди, які можна легко придбати майже в будь-якому магазині за доступною ціною. Наприклад, кунжут, який є звичним продуктом для нашої місцевості, вважається джерелом кальцію.

Крім того, Мирослава розповіла, як можна пити усіма улюблені фруктові соки і не шкодити організму.

«Коли ви робите собі фруктовий сік, додайте туди насіння льону або чіа. Слиз із цього насіння оберігає від кислоти, яка надходить в організм із яблучними або іншими фрешами», – поділилася лекторша.

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Прекрасний український суперфуд – це пшоно. За словами Мирослави Ульяніної, у цій крупі міститься величезна кількість білків, які так необхідні організму. За своїми властивостями пшоно не поступається кіноа.

Також під час лекції прозвучала інформація про важливість вживання зелені. Як пояснила Мирослава Ульяніна, в таких продуктах міститься багато хлорофілу. Хлорофіл на 99% схожий на склад гемоглобіну нашої крові.

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Щоб відчувати себе бадьоро і мати здоровий метаболізм, потрібно правильно розподіляти прийоми їжі, вважає ведуча «Зважені та щасливі»-8.

«Організму потрібен час, щоб відпочивати. Визначте систему, яка буде комфортна вам. Але пам’ятайте, що організму некомфортно, якщо йому давати їжу кожну годину. В такому випадку організм не встигає відпочивати і перетравлювати їжу», – пояснила Мирослава Ульяніна.

Більше про те, що розповіла експерт із харчування і популярний блогер Мирослава Ульяніна, ви зможете дізнатися з відео-лекції.

Video: Мирослава Ульяніна розповіла про суперфуди в рамках виставки «Я соромлюсь свого тіла» Що таке суперфуди? Корисні звички можна швидко прищепити, впевнена ведуча Зважені та Щасливі 8 Мирослава Ульяніна

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