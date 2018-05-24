PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Мирослава Ульянина рассказала о суперфудах в рамках выставки «Я соромлюсь свого тіла»

Мирослава Ульянина рассказала о суперфудах в рамках выставки «Я соромлюсь свого тіла»

Телеканал СТБ

Ведущая проекта «Зважені та щасливі»-8, популярный блогер и эксперт по питанию поделилась своими знаниями на лекции в рамках выставки «Я соромлюсь свого тіла». Мирослава Ульянина рассказала о суперфудах, режиме питания, секретных ингредиентах полезной еды и многое другое. Подробности – в материале.

65_ls.1524556928

«Когда ученые дошли до той категории продуктов, которую назвали «суперфуд», они выяснили, что даже в небольших порциях находится огромное количество полезных микроэлементов. Отсюда и название, которое дословно переводится как «супер еда», – сказала Мирослава.

Читайте также: Мирослава Ульянина: Я перфекционистка и иногда могу заиграться

На лекции гости также узнали о локальных суперфудах, которые можно легко приобрести почти в любом магазине по доступной цене. Например, кунжут, который является привычным продуктом для нашей местности, считается кладезем кальция.

Кроме того, Мирослава рассказала, как можно пить всеми любимые фруктовые соки и не вредить организму.

«Когда вы делаете себе фруктовый сок, добавьте туда семена льна или чиа. Слизь из этих семян оберегает от кислоты, которая поступает в организм с яблочными или другими фрешами», – поделилась лекторша.

Читайте также: Василий Вирастюк: Я закусывал губу и шел на тренировку

Прекрасный украинский суперфуд – это пшено. По словам Мирославы Ульяниной, в этой крупе содержится огромное количество белков ,которые так необходимы организму. По своим свойствам пшено не уступает киноа.

Также во время лекции прозвучала информация о важности употребления зелени. Как объяснила Мирослава Ульянина, в таких продуктах содержится много хлорофилла. Хлорофилл на 99% похож на состав гемоглобина нашей крови.

Читайте также: Как начинать утро? Полезные утренние привычки от Мирославы Ульяниной

Чтобы чувствовать себя бодро и иметь здоровый метаболизм, нужно правильно распределять приемы пищи, считает ведущая «Зважені та щасливі»-8.

«Организму нужно время, чтобы отдыхать. Определите систему, которая будет комфортна вам. Но помните, что организму некомфортно, если ему давать еду каждый час. В таком случае организм не успевает отдыхать и переваривать пищу», – объяснила Мирослава Ульянина.

Больше о том, что рассказала эксперт по питанию и популярный блогер Мирослава Ульянина, вы сможете узнать из видео-лекции.

Video: Мирослава Ульянина рассказала о суперфудах в рамках выставки «Я соромлюсь свого тіла»

Что такое суперфуды? Полезные привычки можно быстро привить, уверена ведущая Зважені та Щасливі 8 Мирослава Ульянина

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить