Ведущая проекта «Зважені та щасливі»-8, популярный блогер и эксперт по питанию поделилась своими знаниями на лекции в рамках выставки «Я соромлюсь свого тіла». Мирослава Ульянина рассказала о суперфудах, режиме питания, секретных ингредиентах полезной еды и многое другое. Подробности – в материале.

«Когда ученые дошли до той категории продуктов, которую назвали «суперфуд», они выяснили, что даже в небольших порциях находится огромное количество полезных микроэлементов. Отсюда и название, которое дословно переводится как «супер еда», – сказала Мирослава.

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На лекции гости также узнали о локальных суперфудах, которые можно легко приобрести почти в любом магазине по доступной цене. Например, кунжут, который является привычным продуктом для нашей местности, считается кладезем кальция.

Кроме того, Мирослава рассказала, как можно пить всеми любимые фруктовые соки и не вредить организму.

«Когда вы делаете себе фруктовый сок, добавьте туда семена льна или чиа. Слизь из этих семян оберегает от кислоты, которая поступает в организм с яблочными или другими фрешами», – поделилась лекторша.

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Прекрасный украинский суперфуд – это пшено. По словам Мирославы Ульяниной, в этой крупе содержится огромное количество белков ,которые так необходимы организму. По своим свойствам пшено не уступает киноа.

Также во время лекции прозвучала информация о важности употребления зелени. Как объяснила Мирослава Ульянина, в таких продуктах содержится много хлорофилла. Хлорофилл на 99% похож на состав гемоглобина нашей крови.

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Чтобы чувствовать себя бодро и иметь здоровый метаболизм, нужно правильно распределять приемы пищи, считает ведущая «Зважені та щасливі»-8.

«Организму нужно время, чтобы отдыхать. Определите систему, которая будет комфортна вам. Но помните, что организму некомфортно, если ему давать еду каждый час. В таком случае организм не успевает отдыхать и переваривать пищу», – объяснила Мирослава Ульянина.

Больше о том, что рассказала эксперт по питанию и популярный блогер Мирослава Ульянина, вы сможете узнать из видео-лекции.

Video: Мирослава Ульянина рассказала о суперфудах в рамках выставки «Я соромлюсь свого тіла» Что такое суперфуды? Полезные привычки можно быстро привить, уверена ведущая Зважені та Щасливі 8 Мирослава Ульянина

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