1 квітня – День сміху, День птахів і пробудження домового!

Сьогодні, 1 квітня, святкується День сміху (День дурня). Цього дня прийнято жартувати, розігрувати своїх друзів і близьких та багато сміятися. Ми навіть підготували для вас смішні привітання, жарти і картинки на 1 квітня. Але в цей день відзначають ще кілька свят, про які ви дізнаєтеся в нашому матеріалі.

Міжнародний день птахів

Щорічно в усьому світі 1 квітня відзначають екосвято – Міжнародний день птахів (International Bird Day). Цей день було вирішено святкувати у 1984 році в США. Але завдяки ЗМІ дуже швидко зросла увага до цієї події на всій планеті. Тепер в рамках біологічної програми ЮНЕСКО “Людина і біосфера” День птахів святкується по всьому світові. В цей день ми звертаємо увагу на проблеми охорони та збереження птахів. Тому сьогодні, 1 квітня, всі любителі пернатих можуть спорудити домівку для птахів, вийти на прогулянку і погодувати голубів. Або хоча б розповісти близьким людям про цей день, щоб ніхто не забував, що птахи – це дуже цінні істоти на планеті Земля.

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1 квітня – Пробудження домовика

Наші язичницькі пращури дуже велику увагу приділяли такому містичному персонажу, як домовик. У далекі часи вони вірили в те, що ця істота дійсно має місце в житті людей, а також відіграє в ній дуже велику роль. Вважалося, що домовик, як і більшість звірів, на зиму йде в сплячку, і лише іноді прокидається, щоб поїсти і зробити щось по дому. А ось 1 квітня цей домашній мешканець обов’язково прокидається, бо весна вже в самому розпалі.

Для того, щоб домовик прокинувся в доброму гуморі, було прийнято залишати йому на кухні блюдечко з молоком та випічку. Але так як вважалося, що домовики мають дуже примхливий характер і можуть напустувати після довгого сну, то потрібно було всіляко розважати домашнього мешканця. Влаштовувалися гуляння, всі розігрували один одного та багато жартували. Що цікаво, 1 квітня наші язичницькі пращури намагалися догодити домовому якнайкраще. Щоб він не занудьгував, треба було вдягати одяг навиворіт та різні шкарпетки або взуття на ноги.

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Фестиваль тюльпанів у Стамбулі

Щороку у Стамбулі 1 квітня святкується дуже яскравий і знаменитий на весь світ фестиваль тюльпанів. В цей день до Стамбула з усього світу з’їжджаються туристи. По всьому місту висаджуються мільйони тюльпанів різного кольору і форми! Посадкою цих квітів займаються не лише спеціальні служби, а й жителі та гості міста. Цей прекрасний фестиваль триватиме цілий місяць!

Дорогі читачі, вітаємо вас з 1 днем ​​квітня! Нехай ваш домовик прокинеться задоволеним. Хороших і смішних розіграшів вам у цей день! Покорміть птахів сьогодні і, якщо є можливість, відлітайте до Стамбула на фестиваль тюльпанів!

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