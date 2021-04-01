День сміху –1 квітня 2021 року: жарти, картинки, привітання зі святом
Сьогодні, 1 квітня 2021 року, відзначається всесвітній День сміху! Цей святковий день – чудовий привід, аби подарувати радість і посмішки своїм друзям та близьким. Дивіться смішні картинки і привітання до Дня сміху в нашому матеріалі!
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Прості та короткі привітання подарують гарний настрій всім навколо!
Першого квітня я бажаю сміху
І поменше невдач.
Від приколів всіх ти ухилися,
І головне — у свої не попадися!
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Цього дня ніяк не гріх
Розсипати всюди сміх
І над кимось жартувати,
Всіх навколо звеселяти.
Я сьогодні вас вітаю
З днем першоквітневим ясним!
Тільки посмішок бажаю,
Щоб було усе прекрасно!
Ось і 1 квітня,
Починай вже жартувати!
Буде більше нехай сміху,
Аби сотні років жити!
Відзначають свято сміху,
Немов цілий білий світ
З’їв смішинку на обід!
Нехай до вас у 1 квітня
Постукає в будинок радість.
Сміх і жарти до небес
Надсилаю в цьому смс!
Між розумним і дурнем є різниця, але тільки у тому,
Що дурень дурниці чужі повторює,
Розумний же своїми всіх веселить! 🙂
Пам’ятайте, що сміх продовжує життя. Посміхайтеся частіше, даруйте радість всім навколо, і кожен день буде яскравим та веселим!
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