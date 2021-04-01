Сьогодні, 1 квітня 2021 року, відзначається всесвітній День сміху! Цей святковий день – чудовий привід, аби подарувати радість і посмішки своїм друзям та близьким. Дивіться смішні картинки і привітання до Дня сміху в нашому матеріалі!

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Прості та короткі привітання подарують гарний настрій всім навколо!

Першого квітня я бажаю сміху

І поменше невдач.

Від приколів всіх ти ухилися,

І головне — у свої не попадися!

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Цього дня ніяк не гріх

Розсипати всюди сміх

І над кимось жартувати,

Всіх навколо звеселяти.

Я сьогодні вас вітаю

З днем першоквітневим ясним!

Тільки посмішок бажаю,

Щоб було усе прекрасно!

Ось і 1 квітня,

Починай вже жартувати!

Буде більше нехай сміху,

Аби сотні років жити!

Відзначають свято сміху,

Немов цілий білий світ

З’їв смішинку на обід!

Нехай до вас у 1 квітня

Постукає в будинок радість.

Сміх і жарти до небес

Надсилаю в цьому смс!

Між розумним і дурнем є різниця, але тільки у тому,

Що дурень дурниці чужі повторює,

Розумний же своїми всіх веселить! 🙂

Пам’ятайте, що сміх продовжує життя. Посміхайтеся частіше, даруйте радість всім навколо, і кожен день буде яскравим та веселим!

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