Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Як розіграти 1 квітня хлопця, дітей або брата з сестрою

01.04.2021

1 квітня — це День сміху і веселих розіграшів. А значить, що жартувати не тільки можна, а й треба! Цього року 1 квітня 2021 ми знову зустрічаємо на карантині. Однак це не означає, що потрібно панікувати. Навпаки, гарний настрій і позитив допоможе нам у цей складний період. Яким чином розіграти близьких людей і родичів? Дізнайтеся в матеріалі!

11 апреля

Більше на тему: 1 квітня – День сміху, День птахів і пробудження домового

Як розіграти коханого 1 квітня

  • Зробити посмішку коханого яскравішою дуже просто. Для цього потрібна тільки одна зубна щітка і харчовий барвник. Якщо хлопець користується зубною щіткою з різнобарвною щитиною, змастіть її кількома краплями харчового барвника. Колір фарби повинен збігатись із кольором щитини зубної щітки, щоб ваш обранець нічого не помітив.
  • Під час сніданку з коханим увійдіть на кухню з відкритою пачкою прального порошку. Візьміть ложку і почніть їсти порошок, підтримуючи розмову. У пачці замість порошку попередньо насипте дитячу суміш. Уявіть його здивування!
  • Якщо ваш коханий жити не може без комп’ютера, можна йому трохи зіпсувати нерви. Змішайте трохи клею ПВА з невеликою кількістю мильної піни, сформуйте реалістичну пляму, дайте їй висохнути, а потім просто покладіть на клавіатуру. І чекайте жертву.

11 апреля

Як розіграти дітей віком 1 квітня

  • Дітям теж можна дати кілька уроків смішних розіграшів. Так, ласунам сподобається наступний жарт. Візьміть шоколадне печиво з начинкою і зубну пасту. Розділіть половинки печива, приберіть начинку, а замість неї акуратно намажте шар зубної пасти. Знову склейте половинки між собою і простежте за тим, щоб діти спробували ваші солодощі.
  • А як вам розіграш із кольоровим молоком? Додайте трохи харчового барвника в пачку з молоком і гарненько збовтайте. Звичайно ж такий фінт можна зробити не з пляшкою, а з непрозорою пачкою.
  • Якщо у вас є вдома стікери-оченята, можна поліпшити настрій своїм домочадцям. Просто наклейте стікери на різні предмети: побутову техніку, упаковки з-під продуктів у холодильнику, зубну щітку і т.д.

11 апреля

Як розіграти сестру або брата на 1 квітня

  • Найдавніший розіграш. Намалюйте мило безбарвним лаком, дайте йому висохнути і поверніть на місце в мильницю. А потім чекайте, коли хтось вирішить поборотися з коронавірусом. Особливо це актуально зараз.
  • Під час обіду непомітно покладіть одному з членів сім’ї під скатертину магніт. А зверху на скатертину — столові прилади. І подивіться, що з цього вийде.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати