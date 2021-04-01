Як розіграти 1 квітня хлопця, дітей або брата з сестрою

1 квітня — це День сміху і веселих розіграшів. А значить, що жартувати не тільки можна, а й треба! Цього року 1 квітня 2021 ми знову зустрічаємо на карантині. Однак це не означає, що потрібно панікувати. Навпаки, гарний настрій і позитив допоможе нам у цей складний період. Яким чином розіграти близьких людей і родичів? Дізнайтеся в матеріалі!

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Як розіграти коханого 1 квітня

Зробити посмішку коханого яскравішою дуже просто. Для цього потрібна тільки одна зубна щітка і харчовий барвник. Якщо хлопець користується зубною щіткою з різнобарвною щитиною, змастіть її кількома краплями харчового барвника. Колір фарби повинен збігатись із кольором щитини зубної щітки, щоб ваш обранець нічого не помітив.

Під час сніданку з коханим увійдіть на кухню з відкритою пачкою прального порошку. Візьміть ложку і почніть їсти порошок, підтримуючи розмову. У пачці замість порошку попередньо насипте дитячу суміш. Уявіть його здивування!

Якщо ваш коханий жити не може без комп’ютера, можна йому трохи зіпсувати нерви. Змішайте трохи клею ПВА з невеликою кількістю мильної піни, сформуйте реалістичну пляму, дайте їй висохнути, а потім просто покладіть на клавіатуру. І чекайте жертву.

Як розіграти дітей віком 1 квітня

Дітям теж можна дати кілька уроків смішних розіграшів. Так, ласунам сподобається наступний жарт. Візьміть шоколадне печиво з начинкою і зубну пасту. Розділіть половинки печива, приберіть начинку, а замість неї акуратно намажте шар зубної пасти. Знову склейте половинки між собою і простежте за тим, щоб діти спробували ваші солодощі.

А як вам розіграш із кольоровим молоком? Додайте трохи харчового барвника в пачку з молоком і гарненько збовтайте. Звичайно ж такий фінт можна зробити не з пляшкою, а з непрозорою пачкою.

Якщо у вас є вдома стікери-оченята, можна поліпшити настрій своїм домочадцям. Просто наклейте стікери на різні предмети: побутову техніку, упаковки з-під продуктів у холодильнику, зубну щітку і т.д.

Як розіграти сестру або брата на 1 квітня

Найдавніший розіграш. Намалюйте мило безбарвним лаком, дайте йому висохнути і поверніть на місце в мильницю. А потім чекайте, коли хтось вирішить поборотися з коронавірусом. Особливо це актуально зараз.

Під час обіду непомітно покладіть одному з членів сім’ї під скатертину магніт. А зверху на скатертину — столові прилади. І подивіться, що з цього вийде.

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