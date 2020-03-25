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Благовіщення у 2020 році: якого числа та історія свята

25.03.2020

Якого числа Благовіщення в 2020 році? Чому Благовіщення вважається великим православним святом? Що можна і чого не можна робити в цей день? Читайте наш матеріал, і ви отримаєте відповіді на всі ці запитання!

Благовіщення Пресвятої Богородиці – це одне з найбільших свят православної церкви, дата якого не змінюється. За старим стилем свято припадало на 25 березня. Але зараз Благовіщення відзначається православними 7 квітня щороку, і 2020 рік не виняток. Святкування не переноситься, навіть якщо на цей день припадає Великдень. Якщо ж у Благовіщення – 7 квітня – триває Великий піст, то його зазвичай послаблюють цього дня.

Якщо ви не знаєте, чому Благовіщення вважається великим православним святом, то ми коротко викладемо біблійний сюжет. У цей день Марії, яка тоді була звичайною цнотливою дівчиною, архангел Гавриїл повідомив Благодатну звістку. Вона дізналася, що стане матір’ю Сина Божого. Такий вибір Всевишнього в Біблії пояснюється тим, що Марія виховувалася в родині благочестивих галилеян, які довго не могли мати дітей. А коли Господь ощасливив їх дитиною, то вони поклялися, що віддадуть свою дочку йому на служіння з народження.

З найменшого віку (з 3 років) Марія виховувалася в храмі. Коли вона досягла повноліття, то мала залишити його стіни. Але дівчина відмовилася йти і виходити заміж. Вона сказала священнослужителям, що віддана Господу і збирається бути незайманою, присвятивши своє життя йому. Тому служителі храму вирішили, що заручини з праведним старцем Йосипом стануть виходом із ситуації. Він оберігатиме і піклуватиметься про дівчину. Після цього вона переїхала в будинок Йосипа і присвячувала весь свій час молитвам, читанню священних писань і роботі.

В один з пересічних днів до Марії з’явився архангел, повідомивши Благодатну звістку: «Радуйся, обрана! Господь з тобою; Ти благословенна між жінками». Дівчина не одразу зрозуміла, що значить таке звернення. Ангел пояснив, що їй випала честь зачати і виносити Сина Божого. Марія дивувалася, адже вона несе обітницю недоторканості. Архангел Гавриїл сказав їй: «Святий Дух зійде на Тебе, і сила Всевишнього осяє Тебе». Вважається, що саме в цей момент відбулося зачаття Христа. І рознеслася по світу Благодатна звістка!

Що не можна робити на Благовіщення:

  • Є така приказка про цей день: «Птах гнізда не в’є, дівка косу не плете». Вона пов’язана з тим, що в Благовіщення не можна працювати – робота буде недолугою і пустою. Можливо, ви чули легенду про зозулю? Вона пов’язана саме з Благовіщенням. Кажуть, що цього дня зозуля звила гніздо, не дослухавшись веління не працювати. Тепер зозуля не вміє вити гнізда і їй доводиться підкидати свої яйця іншим птахам.
  • Як говорилося вище, в Благовіщення «… дівка косу не плете». Вважається, що крім заборони на будь-яку роботу в цей день, ця приказка пов’язана і з волоссям. Його не можна розчісувати, стригти і робити зачіски. Раніше за красою волосся дівчат женихи визначали їхнє здоров’я, а якщо цього дня розчісувалися, то волосся ставало сухим і починало випадати. Таким чином, якщо дівчина на Благовіщення робить із волоссям якісь процедури, то сама себе прирікає на нещасливе життя.
  • У той день, на який припадає Благовіщення, в жодному разі не можна займатися посівом і будь-якими роботами в саду та городі.
  • Кажуть, що у вечір Благовіщення не можна користуватися освітлювальними приладами в будинку, а також не варто запалювати свічки. Ця прикмета пов’язана з тим, що в цей день ангели спускаються з небес і відвідують кожен будинок. Вони спостерігають за життям людей і приносять все те, чого бракує. А якщо користуватися освітленням, то можна не помітити світло від ангела, який при цьому ще й не підійде благословити на щасливе життя.

Що можна і потрібно робити на Благовіщення:

  • Благовіщення – це свято, в яке необхідно насолоджуватися природою, творіннями Божими. Також потрібно в цей день мріяти і міркувати про своє місце і призначення в світі.
  • Наступного дня після Благовіщення обов’язково всім садівникам і городникам потрібно зайнятися посівними роботами. Є думка, що це принесе небувалий урожай.

Католицьке Благовіщення відрізняється від православного тільки датою святкування. Якщо православна церква відзначає цей день 7 квітня, то у католицькій церкві день великого Благовіщення святкують за старим стилем – 25 березня.

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