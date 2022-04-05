Великдень у 2022 році: дата святкування у православних та католиків

Українці завжди були вірні своїй землі та своїй релігії ― як до хрещення Київської Русі, так і після прийняття християнства. Навіть ідучи на війну, захищати свої землі, вони доручали душу й тіло Богові. Наближається найбільше християнське свято ― Воскресіння Христове, Великдень. Українці, які захищають свою батьківщину, які перебувають в окупації та які стали вимушеними переселенцями, неодмінно відзначатимуть цей день. Розповідаємо, коли в Україні буде Великдень у 2022 році.

Можливо, у 2022 році в українців столи й не вгинатимуться від великодніх страв, проте народ протягом історії не раз зустрічав великі свята в умовах війни, Голодомору, окупації. Дату Великодня Церква розраховує відповідно до місячного календаря, тому свято Воскресіння Сина Божого щороку припадає на різні дні. Великдень 2022 християни східного обряду відзначатимуть 24 квітня, а католики і деякі протестанти ― 17 квітня. Розбіжності в даті зумовлені тим, що деякі церкви послуговуються сучасним григоріанським, а деякі ― досі юліанським календарем. Загалом, дата Великодня може зміщуватися в календарі від 4 квітня до 8 травня.

Як готуватися до Великодня 2022

Як відомо, зараз триває Великий піст перед Великоднем ― один з найбільш суворих постів. Заборонено вживати більшість продуктів тваринного походження (м’ясо, молоко, сир, яйця, кефір, масло, йогурт тощо), а особливу увагу треба приділяти молитві і каяттю. У 2022 році Великий піст триватиме з 7 березня по 23 квітня. Його порушення для вірян ― гріх, проте в часи великих випробувань: війни, голоду, стихійного лиха, хвороби, ― церква допускає певні послаблення. Адже основна суть посту ― не дієта, а духовне очищення, молитва і співстраждання.

Останній тиждень перед Великоднем особливий. Кожен його день має сакральну назву і певні умови, як його треба проводити. Зокрема, у четвер, який прозвали «Чистим», вода начебто має особливі якості, якщо скупатися, а у п’ятницю, яку називають «Страсна», не можна сваритися, веселитися і їсти будь-що, крім води.

Страви на Великдень 2022

На Великдень в українців заведено готувати й освячувати в церкві певні страви, серед яких паска, писанки, крашанки, печене м’ясо. Страви мають певні рецепти, які змінюються залежно від регіону ― від сирної паски з родзинками й цукатами до запашної циліндричної здобної хлібини.

Неодмінним атрибутом Великодня є крашанки ― зварені вкруту яйця, пофарбовані природними (цибулеве лушпиння, буряковий сік) або штучними барвниками. Проте особливе й унікальне мистецтво ― писанки, які здавна виготовляють в Україні. Майстри зображують найрізноманітніші візерунки на яйцях, а орнамент відрізняється залежно від регіону, як і на українських вишиванках.

Крім того, за бажанням, до великоднього кошика, який освячуватимуть на світанку 24 квітня, можна додати будь-які інші продукти.

Бажаємо, щоб незалежно від обставин ви зустріли свято Воскресіння Христового вдало, мирно і так, як ви хотіли самі.

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