1 апреля – День смеха, День птиц и пробуждения домового

Сегодня, 1 апреля, празднуется День смеха (День дурака). В этот день принято шутить, разыгрывать своих друзей и близких, а еще много смеяться. Мы даже подготовили для вас смешные поздравления, шутки и картинки на 1 апреля. Кроме того, 1 апреля отмечают еще несколько праздников, о которых вы узнаете в нашем материале.

Международный день птиц

Ежегодно во во всем мире 1 апреля отмечают экопраздник – Международный день птиц (International Bird Day). Этот день было решено праздновать еще в 1984 году в США. Но благодаря СМИ очень быстро возросло внимание к этому событию по всей планете. Теперь в рамках биологической программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» День птиц празднуется во всем мире. Этот праздник призывает помогать птицам, охранять их и беречь. Поэтому сегодня, 1 апреля, все любители пернатых могут соорудить скворешник. Выйти на прогулку и покормить голубей. Или хотя бы рассказать близким людям об этом дне, чтобы никто не забывал, что птицы – это очень ценные существа на планете Земля.

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1 апреля – Пробуждение домового

Наши языческие предки большое внимание уделяли такому мистическому персонажу, как домовой. В далекие времена верили в то, что это существо действительно имеет место в жизни людей, а также играет в ней очень большую роль. Считалось, что домовой также, как и большинство зверей на зиму уходит в спячку и лишь иногда просыпается, чтобы поесть и сделать что-то по дому. А вот 1 апреля этот домашний обитатель обязательно просыпается, потому что весна уже в самом разгаре.

Для того, чтобы домовой проснулся в хорошем настроении было принято оставлять ему на кухне блюдечко с молоком и выпечку. Но так как считалось, что домовые обладают очень капризным нравом и могут нашалить после долгого сна, то еще было принято всячески веселить домашнего обитателя. В этот день устраивались гулянья, было принято всех разыгрывать и много шутить. Что интересно, 1 апреля наши языческие предки старались угодить домовому, как можно лучше. Чтобы он не заскучал, нужно было надевать одежду наизнанку и разные носки или обувь на ноги.

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Фестиваль тюльпанов в Стамбуле

Ежегодно в Стамбуле 1 апреля празднуется очень красочный и знаменитый на весь мир фестиваль тюльпанов. На этот праздник съезжаются туристы со всего мира. По всему городу высаживаются миллионы тюльпанов разного цвета и формы! Посадкой этих цветов занимаются не только специальные службы, но и жители города. Этот прекрасный фестиваль длится целый месяц!

Дорогие читатели, поздравляем вас с 1 днем апреля! Пусть ваш домовой проснется довольным. Хороших и смешных розыгрышей вам в этот день! Покормите сегодня птиц и, если есть возможность, летите в Стамбул на фестиваль тюльпанов!

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