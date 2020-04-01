День смеха – 1 апреля 2020 года: шутки, картинки, поздравления с праздником
Сегодня, 1 апреля 2020 года, отмечается всемирный День смеха! Этот праздничный день – отличный повод, чтобы подарить веселье и улыбки своим друзьям и близким. Смотрите смешные картинки и поздравления ко Дню смеха в нашем материале!
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Простые и короткие поздравления подарят хорошее настроение всем вокруг!
В первое апреля я желаю смеха
И поменьше неудач.
От приколов всех ты увернись,
И главное — в свои не попадись!
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В этот день никак не грех
Рассыпать собою смех
И над кем-то пошутить,
Всех вокруг развеселить.
Я сегодня поздравляю
С первоапрельским ярким днем!
Только улыбок побольше желаю,
Чтобы было все прекрасно в нем!
Вот и 1 апреля,
Начинай же ты шутить!
Будет больше пусть веселья,
Дабы много лет прожить!
Отмечают праздник смеха,
Словно целый белый свет
Съел смешинку на обед!
Пусть к вам в 1 апреля
Постучится в дом веселье.
Смех и радость до небес
Шлю вам в этом смс!
Между умным и дураком есть разница, но только в том,
Что дурак глупости чужие повторяет,
Умный же своими всех развеселяет! 🙂
Помните, что смех продлевает жизнь. Улыбайтесь чаще, дарите радость всем вокруг, и каждый день будет ярким и веселым!
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