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День смеха – 1 апреля 2020 года: шутки, картинки, поздравления с праздником

01.04.2020

Сегодня, 1 апреля 2020 года, отмечается всемирный День смеха! Этот праздничный день – отличный повод, чтобы подарить веселье и улыбки своим друзьям и близким. Смотрите смешные картинки и поздравления ко Дню смеха в нашем материале!  

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Смешные картинки и поздравления ко Дню смеха 2018 - в нашем материале!

Смешные картинки и поздравления ко Дню смеха 2019 – в нашем материале!

Простые и короткие поздравления подарят хорошее настроение всем вокруг!

В первое апреля я желаю смеха
И поменьше неудач.
От приколов всех ты увернись,
И главное — в свои не попадись!

4

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В этот день никак не грех
Рассыпать собою смех
И над кем-то пошутить,
Всех  вокруг развеселить.

1

Я сегодня поздравляю
С первоапрельским ярким днем!
Только улыбок побольше желаю,
Чтобы было все прекрасно в нем!

2

Вот и 1 апреля,
Начинай же ты шутить!
Будет больше пусть веселья,
Дабы много лет прожить!
Отмечают праздник смеха,
Словно целый белый свет
Съел смешинку на обед!

3

Пусть к вам в 1 апреля
Постучится в дом веселье.
Смех и радость до небес
Шлю вам в этом смс!

5

Между умным и дураком есть разница, но только  в том,

Что дурак глупости чужие повторяет,

Умный же своими всех развеселяет! 🙂

6

Помните, что смех продлевает жизнь. Улыбайтесь чаще, дарите радость всем вокруг, и каждый день будет ярким и веселым! 

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