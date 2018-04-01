Сьогодні, 1 квітня 2018 року, відзначається всесвітній День сміху! Цей святковий день – чудовий привід, аби подарувати радість і посмішки своїм друзям та близьким. Дивіться смішні картинки і привітання до Дня сміху в нашому матеріалі!
Прості та короткі привітання подарують гарний настрій всім навколо!
Першого квітня я бажаю сміху
І поменше невдач.
Від приколів всіх ти ухилися,
І головне — у свої не попадися!
Читайте також: Коли єврейська Пасха 2018
Цього дня ніяк не гріх
Розсипати всюди сміх
І над кимось жартувати,
Всіх навколо звеселяти.
Читайте також: Чому Великдень святкується щороку в різні дні
Я сьогодні вас вітаю
З днем першоквітневим ясним!
Тільки посмішок бажаю,
Щоб було усе прекрасно!
Ось і 1 квітня,
Починай вже жартувати!
Буде більше нехай сміху,
Аби сотні років жити!
Відзначають свято сміху,
Немов цілий білий світ
З’їв смішинку на обід!
Читайте також: Великдень – історія виникнення свята
Нехай до вас у 1 квітня
Постукає в будинок радість.
Сміх і жарти до небес
Надсилаю в цьому смс!
Між розумним і дурнем є різниця, але тільки у тому,
Що дурень дурниці чужі повторює,
Розумний же своїми всіх веселить!
Пам’ятайте, що сміх продовжує життя. Посміхайтеся частіше, даруйте радість всім навколо, і кожен день буде яскравим та веселим!
Читайте також: Православна Пасха 2018: дата святкування в Україні